ZBOG PESME U FILMU KO TO TAMO PEVA NISMO SNIMILI DOM ZA VEŠANJE: Pronašli smo tandem iz kultnog ostvarenja Miću i Nenada Kostića

Miodrag Mića Kostić i Nenad Kostić pre 44 godina zaigrali su filmu "Ko to tamo peva" i napravili uloge koje se i danas pamte. Pesmu "Za Beograd" zapevali su ponovo prošle nedelje u Ravnom Selu, a za Kurir evociraju uspomene sa snimanja kultnog ostvarenja Sloboda Šijina.

Sećanje na mladost

- Prvi put sam u Ravnom Selu. Publika nas je divno dočekala. Pozvali su nas zbog te pesme. Posle 44 godina od početka snimanja budi mi lepa sećanja na mladost i druženja. "Centar film" je posle toga postao moja kuća - kaže Mića.

Nenad Kostić je 1980. godine išao u peti razred osnovne škole u Vrčinu kad je od strica Miodraga, koji je svirao harmoniku, stigao poziv da ide s njim u Delibatsku peščaru da snima film. Stric mu je objasnio da želi da učini svom prijatelju iz vojske Slobodanu Šijanu da snimi diplomski rad i da će učestvovati svi poznati glumci.

foto: Kurir

- Lepo je kad te ljudi pamte. Film "Ko to tamo peva" posebno vole i nove generacije. Poznaju me deca i tinejdžeri. Bio sam mali, imao sam 11 godina. Nisu me tražili posle te uloge. Završio sam školu. I sada već 20 godina vozim autobus. Na liniji 17 sam. Moj menadžer je stric Mića - objašnjava nam Nenad. Mali glumac dobio je na snimanju šamar od legendarnog Danila Bate Stojkovića.

foto: Zoran Mirčetić, Printscreen

- Trebalo je da isfoliram plač. Međutim, nisam mogao da zaplačem i pokažem emociju. Bata mi je onda stvarno udario šamar. Zaplakao sam i posle pobegao sa snimanja u suzama. Od Bate sam dobio veliku bombonjeru kao znak izvinjenja - priseća se mlađi Kostić.

foto: Kurir

Mića otkriva da su ih svi posle saradnje sa Šijanom tražili.

- Nikad nisam želeo da budem glumac. Godinama sam estradni umetnik. Odbio sam mnogo uloga. Žao mi je što nisam snimio "Djecu Kozare" Lordana Zafranovića. Otišao sam da to snimim. Počeo sam tu ulogu. Bila su samo tri dana snimanja. Međutim, skočio mi je pritisak i nisam mogao da snimim. Pročitao sam svoje scene, a znao sam da tu ne može bez krvi da bi se prikazala za zlodela. Na mene je to veoma loše uticalo. Cele noći nisam spavao. Samo sam razmišljao o toj sceni - otkriva Miodrag i nastavlja:

foto: Miljan Gogic

- Poslednji film koji smo radili bio je "Usta puna zemlje". Žao mi je Puriše Đorđevića. Snimali smo i s Bikovićem "Hotel Beograd". Na setu mora da se sluša reditelj.

Otpevam je tri puta

Kako to izgleda, na svojoj koži je osetio ubrzo nakon što je snimio kultni film.

- Posle "Ko to tamo peva" zvali su nas da snimamo "Dom za vešanje". Međutim, Kusturica nije hteo da vidi naš nastup i da uradimo kasting. Mnogo godina kasnije bili smo njegovi dragi gosti na Mećavniku. Nisam hteo o tome da pričam javno. Sada mogu da razumem Kusturičinu odluku. Ima, naravno, tu uvek i malo sujete - otkriva Mića.

foto: Kurir

On na kraju razgovora otkriva da mu nije problem da zasvira pesmu "Za Beograd":

- Nije mi nikad teško to da uradim. Nisam to nikad odbio. Otpevam je tri i četiri puta za noć. Dvadeset godina već radim u jednom lokalu.

O diskriminaciji Roma: Samo jednom sam doživeo neprijatnost

Miodrag Mića Kostić kaže da nije imao neprijatnosti kao Rom.

- Sa 14 godina sam počeo da radim u restoranu. Bila je tu jedna neprijatna scena. Bilo je samo jednom i nikad više. Kada sam postao popularan, gde god se pojavim, svi žele da pričaju sa mnom i da se slikamo - objašnjava Mića.