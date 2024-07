SRPSKI SE ORIO U KUĆI ZMAJA? Gledaoci zatečeni, a onda usledile brutalne eksplicitne scene koje su ih zgranule "VRATIO SAM 5 PUTA"

Treća epizoda druge sezone HBO serije "Kuća zmaja" ostavila je gledaoce u šoku zbog eksplicitnih scena, ali i srpskog jezika.

"Gospodi pomiluj u seriji"

Obožavaoci serije ostali su u čudu kada se čuo srpski jezik u "Kući zmaja", pa su brže bolje pohrlili na društvene mreže da podele svoja razmišljanja.

Naime, dok je Alisent Hajtauer palila sveće i molila se bogu, u pozadini se čulo crkveno pojanje i reči "Gospode pomiluj", što je mnoge gledaoce ostavilo zatečene.

Mnogobrojni korisnici su se brzo pridružili raspravi, potvrđujući da ni oni nisu mogli da veruju šta su videli i čuli u seriji "Kuća zmaja".

Čini se da je neočekivani događaj mnoge naveo da preispituju sopstveni zdrav razum.

Komentari su se nizali, a neki su čak priznali da su više puta vraćali scenu kako bi bili sigurni da su dobro čuli.

"Ja u šoku vratio sam 5 puta da čujem".

Ipak, mnogi korisnici su istakli da nije bilo srpskog jezika u seriji, već da je došlo do zabune oko crkvenog pojanja u pozadini, te da su prevideli reči "Gospodi pomiluj". I dok se HBO ne oglasi ostaje samo nagađanje da li je bilo srpskog u seriji.

Brutalne scene seksa

U najnovijoj epizodi prikvela kultne serije "Igra presola" publika kraj ekrana je ostala u čudu kada je iznenada prikazana scena oralnog seksa.

Incident koji bode oči dogodio se kada je kralj Egon II Targarjen, koga igra Tom Glin-Karni, odveo vojnike tima Green u bordel nakon što su uživali u večeri punoj alkohola. U pomenutoj sceni se nakon razdvajanja zavesa vidi eksplicitna scena seksa, koja je mnoge užasnula.

Komentari nisu izostali

that House of the Dragon brothel scene takes me back to those wonderful Game of Thrones jump scares... pic.twitter.com/MBGoteWi1z

I dok ništa drugo iza zavesa nije bilo tako uznemirujuće kao žena koja je izvodila seksualni čin, fanovi su i dalje bili toliko zatečeni tim incidentom da su požurili na X, ranije poznat kao Tviter, i Reddit da podele svoja razmišljanja.

Imagine watching the latest episode of House of the Dragon with your parents, and THAT brothel scene comes out of nowhere lol. #HOTD #HouseOfTheDragon