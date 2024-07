"NISAM MOGAO DA ZARAĐUJEM NA TOME" Miki Manojlović je odbio da igra s Nikol Kidman i Džordžem Klunijem: "Najbliži su mi ZAMERILI"

Čuveni glumac Predrag Miki Manojlović je objasnio zašto je odbio da glumi u holivudskom filmu "Peacemaker", gostujući u emisiji "Jedan dobar dan".

"Ma, ne, ne, nikada nisam dobio ponudu koju nisam mogao da odbijem. Nisam dobio tu 'konjsku glavu u krevet', nikada. Bile su samo dve ponude iz Holivuda. Prva je bila za jedan film koji se zove 'Peacemaker' ('Mirotvorac'), Džordž Kluni i fantastična glumica i žena, Nikol Kidman. Nisam mogao da to radim", rekao je Miki Manojlović, preneo je RTS, i dodao:

"To je bilo velika uloga. Znači, zgodna fantastična CIA hvata ludog Balkanca u zadnjem trenutku i tako dalje. Da vam ne pričam detalje toga. Kad smo razgovarali o tome, oni su stalno tražili motivaciju koja će se ipak završiti nekakvim realističnim završetkom. I kad smo govorili o tome, oni su stalno govorili: 'Pa dobro Miki, zašto vi tražite... Ovo je fikšn, ovo je fikšn'", rekao je Manojlović i nastavio:

"Ako je fikšn, onda nek digne tu zgradu Ujedinjenih nacija u vazduh, ako je fikšn. A znate ko to u Holivudu radi? Tarantino to stalno radi. On oživi Hitlera i ubije ga. I Geringa… Igra se sa time na jedan način koji nije igra samo, nego koji ima veliki simbolizam i koji ima značaj, i koji ima umetnički nivo", rekao je Miki Manojlović.

On je objasnio zašto je odbio ulogu.

"Ali to nije razlog zašto sam odbio. Jer ja nisam mogao da zarađujem tolike pare, što su mi zamerili moji najbliži, na krvi naroda Federativne Republike Jugoslavije", naveo je slavni glumac.

Inače, Miki Manojlović je nedavno u Jugoslovenskoj kinoteci dobio priznanje "Zlatni pečat" za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.

