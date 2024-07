NA PLAŽAMA JE MUZIKA I PLES, A ULICAMA SE ŠIRI MIRIS TAPASA: "Igra sudbine" se preselila u Španiju, a čekaju nas turbulentne scene

Ekipa serije "Igra sudbine" posle Milana nastavlja snimanje letnjih epizoda u Valensiji. Glumica Aleksandra Belošević i mlade zvezde serije Mia i Strahinja Mitić, uz rediteljsku palicu Tamare Belošević već nekoliko dana snimaju dinamične scene u čuvenom španskom gradu.

foto: Marko Arsić

"Snimamo u Valensiji, gde je idealna temperatura i to baš za snimanje , oko 27 stepeni, malo na plaži, malo u parku Turija, a neke scene snimane su blizu Grada nauke i umetnosti. Prava je uživancija, s obzirom na to da smo imali dobru pripremu pre samog dolaska, ovde sve prolazi veoma lako. Oduševljeni smo gostoprimstvom i predusretljivošću stanovnika Valensije. Na plažama je konstantno muzika i ples, a ulicama se širi miris tapasa, tako da nam pozitivne energije ne manjka. Mislim da će gledaoci biti prilično iznenađeni fotografijom koju donosimo iz Valensije, zaista svaki ugao ovog grada se slika fantastično, gotovo filmski za šta je bio zadužen naš direktor fotografije Marko Arsić. Irma je sa decom imala pomalo turbulentne scene, s obzirom na to da je sin Kole u pubertetu, pa svim snagama pokušava da kontroliše njegovo buntovništvo. A da li se pojavila i nova ljubav u Španiji izmedju Irme i novog poznanika sledi da ispratimo u novim epizodama Igra sudbine / Letnje intrige." - kaže glumica Aleksandra Belošević.

foto: Marko Arsić

Letnje intrige se emituju u već ustaljenom terminu, svakog dana od 20 sati na Prvoj. Radnja se nastavlja na Igru sudbine, a gotovo kompletna ekipa serije deo je i letnjih epizoda.

foto: Nebojša Babić

"Ova serija i dalje obara sve rekorde gledanosti. Zahvaljujući fanovima Igre sudbine koji su tražili da se emitovanje nastavi i preko leta, uz podršku Prve televizije, Igra subine će se emitovati do kraja avgusta pod nazivom Letnje intrige. Letnje intrige su lepršave, pozitivne, nasmejane, a opet kako i sam naslov kaže neće nedostajati intrige, neočekivanih zapleta i obrta. Od septembra vraćamo se Igri sudbine, sa značajnim pojačanjem, za sada mogu samo da kažem da će nam u seriji gostovati velike evropske filmske zvezde." - izjavio je Nikola Burovac, producent serije.