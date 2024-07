"I KADA JE SVAKO IŠAO SVOJIM PUTEM UVEK SMO SE VRAĆALI JEDNI DRUGIMA" Svi znaju mlađeg brata MILENE PAVLOVIĆ, a evo ko je stariji

Glumica Milena Pavlović odavno je stekla popularnost i pre svega veliku naklonost publike. Ima više od tri decenije kako ju je proslavio film "Mi nismo anđeli". Ređale su se i druge role, a ona je svoj put pažljivo gradila pre svega slušajući svoju intuiciju i sledeći svoje srce.

Baza za sve što je radila bila joj je porodica. Odrasla je kraj oca, čuvenog književnika i reditelja, ali reko ko zna i školovanog slikara Živojina Žike Pavlovića, i majke Snežane Lukić, glumice i novinarke. Milenin mlađi brat Nenad krenuo je očevim stopama i danas je uspešni reditelj kojeg je u fokus javnosti stavilo ostvarenje "Trag divljači", u kojem je Milena igrala, ali i nedavno snimljeni film "Izlet". Pored toga što je opet angažovao sestru kao glumicu.

- Nenad i ja se dobro razumemo i kada ne razgovaramo mnogo. Prilikom saradnje na filmu Nenad je bio vođa, a ja pratilac. Meni ta uloga odgovara. Ovo su pre svega njegovi filmovi, a manje Žikini ili moji. Pored dara, on ima jedan poseban odnos prema svakom učesniku, bio on glumac, statista ili scenski radnik. Ljudi se dobro osećaju u njegovom društvu, on ih tretira sa poštovanjem - otkrila je Milena u razgovoru za TV Ekran i dodala:

- Nenad ume da dopre do pravog rešenja i prave indikacije, možda ne lako, ali izuzetno vešto, bez obzira na to ko je kakav privatno. Sjajnu je napravio atmosferu u oba filma, navijačku, timsku. Njegov prijatelj i kolega Ljuba Božović je to dobro okarakterisao, kao "tihi autoritet".

Zanimljivo je da Milena ima još jednog rođenog brata Vuka, koji je samo dve godine stariji od nje, ali nikada nije skrivala da se još kao dete bolje slagala sa Nenadom.

- Znate kako, uz odrastanje i sazrevanje bliskost se menja. Nekada se udaljite od čoveka, radi svog ličnog iskustva i puta kojim vas život vodi, pa se opet posle zbližite na nekom drugom nivou sa osobom. Svakao, mi smo uvek, svo troje, bili bliski u različitim životnim fazama. Uvek smo bili tu jedni za druge, čak i kada smo se ređe viđali ili kada je svako išao nekim svojim putem uvek smo se okupljali kod mame i vraćali se jedni drugima na neki način. Imali smo potporu u primarnoj porodici kao neki temelj ili čvrst okvir, a svako je mogao da da sebi ličnu slobodu.

Odrastanje u velikoj porodici i kraj roditelja koji razumeju svoje naslednike i daju im potpunu slobodu glumici je omogućilo da danas ima divne uspomene. Posebno pamti vreme koje su provodili na raspustima Vrdniku.

- Mi smo uz oca i majku, kao deca, dosta vremena provodili u prirodi, više na planini nego na moru. Svakako da je to bila potporna tačka da se uradi jedan ovakav film, bez oklevanja. Uslovi na planini nisu uvek idealni, nepredvidive situacije zahtevaju pozornost. Sneg padne za jenu noć i zatvori ulazna vrata. Jednom je moj stariji brat Vuk iskakao kroz prozor da bi očistio ulazna vrata i oslobodio prolaz - s omehom je istakla glumica.

- Na planini ume da nestane struje, kuća i ljudstvo moraju da budu spremni za takve situacije. Takođe, i na moru. Vodu morate poštovati i celu prirodu kao bi vam uzvratila svojom dobrom, a ne lošom stranom. Zakoni prirode ne mare za ljudsku bahatost - zaključila je Milena.

