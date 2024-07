GLUMA IM JE U KRVI: Oni su krenuli roditeljskim stopama i borili se sa predrasudama: "LJUDI OČEKUJU DA NA SCENI VIDE MOJU MAJKU"

Nije retkost da deca krenu roditeljskim stopama i nastave porodičnu tradiciju. Nedavno su javnost obradovali naslednici naših čuvenih gluimaca Nele Mihailović i Milorada Mandića Mande, Petričević Marta i Mandić Andrija, upisavši se na Fakultet dramskih umetnosti.

foto: Dragan Kadić

Ipak, oni nisu jedini koji su nastavili porodičnu tradiciju. U nastavku vam donosimo nekoliko imena dece pozantih glumaca kojima je gluma u krvi.

Srđan Žika Todorović

Srđan Žika Todorović, jedan je od vodećih glumaca domaće scene. Upisao Fakultet dramskih umetnosti, gde je studirao u takozvanoj "turbo klasi" sa Draganom Bjelogrlićem, Vesnom Trivalić, Miloradom Mandićem Mandom...

foto: Dragana Udovičić

Ipak, najzaslužniji za njegov odabir poziva bio je slavni Bora Todorović - njegov otac.

- Kada sam bio u vojsci Bora je svratio u posetu, doneo mi tekst i rekao: "Imaš nedelju dana da naučiš tekst i doći ćeš u Beograd da polažeš prijemni na akademiji. Uostalom, i ako ne položiš imaćeš nedelju dana slobodno". Znam da nije bio oduševljen idejom da budem bubnjar, baraba, kako je on to govorio. Tako sam postao i glumac, a za ono drugo već ne znam - napisao je Žika Todorović na društvenoj mreži Instagram.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Neretko se ističe da je nadmašio čuvenog oca i da mu je gluma u krvi, a zanimljivo je da mu je tetka bila legendarna Mira Stupica.

Anđela Jovanović

Ćerka poznatog glumačkog para Branke Pujić i Dragana Jovanovića, glumica Anđela Jovanović, krenula je stopama svojih roditelja, a pre nego što je i sama postala deo javnog sveta živela je pod lupom.

foto: printscreen/instagram/_blejzmodesti

- Kroz roditelje sam 30 godina života pod lupom, živim sa određenim predrasudama koje ljudi imaju od početka mog života. Nije lako, stalno želiš da se opravdaš. Život su porodica, prijatelji, moj Mihail, sve drugo je paralelni univerzum. Najviše vremena provodim u prirodi i tad se osećam kao ja - iskrena je bila za "Super TV" Anđela.

Marko Janketić

Glumac Marko Janketić ne prestaje da niže maestralne uloge kako na filmu, tako i na daskama koje život znače. Odrastao je u umetničkoj porodici i sin je čuvenog Mihaila Miše Janketića i Svjetlane Knežević.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Sa 12 godina igrao sam u malom pozorištu "Duško Radović" u divnoj predstavi "Bašta sljezove boje", to je bila dramatizacija pripovedaka Branka Ćopića, u režiji Milana Karadžića. Bila je jedna od retkih predstava koja se izvodila na večernjoj sceni za mlađu publiku i prva dečja predstava koja je uvrštena u selekciju Sterijinog pozorja. Odrastao sam u umetničkoj porodici i bilo je normalno da budem stalno u pozorištu.

foto: Ana Paunković

Visio sam u Pozorištu na Terazijama, čiji je mama bila član, i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Najviše mi se dopala magija dok se stvara predstava. Rano sam igrao na filmu, sa 14 godina sam snimao "Tri palme za dve bitange i ribicu". Zadovoljstvo mi je što sam radio s Dubravkom Mijatović i Miloradom Mandićem Mandom. Bio sam nestašno dete, kolegama sam malo išao na nerve, ali mi je bilo veoma lepo. Pazili su na mene tokom snimanja - rekao je Janketić u razgovoru za TV Ekran.

foto: Dragan Kadić

Glumac nam je tada otkrio i kako su njegovi roditelji reagovali kada je rekao da želi da krene njihovim putem.

- Nisu se mešali ni sestrama, ni bratu, pa ni meni u naše izbore. Trudili su se da budemo svoji, više su se bavili našim vaspitanjem, da nam usade neke vrednosti. Odrastali smo u velikoj ljubavi. Otac mi je govorio da postoji mogućnost da budem prosečan glumac, ali da se ne razočaram. Gluma je svojevrsna avantura, ima puno glumaca koji su veoma talentovani, a ne rade ništa. To je pitanje sreće i okolnosti da budeš na pravom mestu u pravo vreme.

foto: Damir Dervišagić

Gluma sa sobom nosi neizvesnost, dešavalo mi se da radim dva-tri projekta u isto vreme i onda ne radim ništa mesecima. Najveća sreća za glumca je da dobija različite uloge, da ne upadne u fah. Na početku sam dobijao uloge bitangi i kriminalaca, a onda sam počeo da odbijam takve role, jer nisam želeo da radim samo to.

Lenka Petrović

foto: Sonja Spasić

Ćerka poznatog glumačkog para Olge Odanović i Dragana Petrovića, Lenka Petrović pre nekoliko godina je započela svoju glumačku karijeru, a uloga u seriji "Vera" pružila joj je priliku da pokaže svoje glumačko umeće i talenat.

Više puta kada je davala intervjue u javnosti mlada glumica je dobijala pitanja koja su u vezi sa njenim poznatim roditeljima.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

- O glumi ne volim puno da pričam sa njima zato što mi je to već postalo dosadno. Toliko sam dok sam odrastala slušala o toj glumi, i oni su me toliko zarazili tom glumom da je sada više dosta - izjavila je Petrovićeva i naglasila da se roditelji ne mešaju u odabir njenih uloga.

Pavle Mensur

Mladi glumac Pavle Mensur, sin glumice Srne Lango i glumca Irfana Mensura, stekao je veliku popularnost poslednjih godina. Svakom novom transformacijom osvaja srca publike.

foto: Damir Dervišagić

- Pečat roditelja će me pratiti celog života. Ne smeta mi. Ja sam ponosan na to, ali isto tako želim da budem sam odgovoran za to što radim - istakao je mladi glumac.

Na pitanje ko od roditelja mu upućuje više kritika, rekao je:

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Ne znam. Podjenako i Srna i Irfan. Ali nisu teški na rečima. Podržavaju me. Ponosni su na mene kako se u svemu snalazim.

Kalina Kovačević

Glumica Kalina Kovačević jedna je od nosilaca repertoara Narodnog pozorišta u Beogradu, a sve češće osvaja i publiku kraj malih ekrana. Naslednica je poznatog para Ljiljane Blagojević i Siniše Kovačvevića.

foto: Narodno Pozorište

Na malom ekranu samo jednom je Ljiljana bila majka Kalini u seriji „Miris kiše na Balkanu“.

- Jeste, za tu ulogu je morala da stavlja svetla sočiva i bila je seda, a ja sam morala da kosu ofarbam u tamniju boju. Više je tada Mirka Vasiljević ličila na Ljilju nego ja - rekla je glumica na dodeli nagrada "Ružica Sokić".

Na početku karijere Kalina je bila izričita da neće davati zajedničke intervjue, niti se fotografisati sa roditeljima, sve dok nešto ne postigne u svojoj karijeri. Poslednjih godina njen stav se promenio po tom pitanju, što znači da se dokazala u glumačkim vodama.

foto: Marina Lopičić, Kurir Televizija, Vladimir Šporčić

- Od samog početka svoje karijere sam se trudila da sama pronađem mesto za sebe da bih upravo stigla u ovu poziciju u kojoj sam danas. Bilo je teže ali vredelo je a to i ove nagrade pokazuju da me kolege i publika doživljava kao zasebnu umetnicu Kalinu Kovačević. Nisam imala tu vrstu problema da se pokazujem jer upravo put koji sam ja izabrala bio je teži a to je da idem na kastinge i krčim sopstveni put. Zato svoju karijeru gradim studioznije, temeljnije, možda malo sporije. Mislim da se karijera gradi čitav život, jer živimo u periodu kada je najlakše biti popularan i poznat. Smatram da treba trajati, jer gluma je maraton na duže staze – istakla je tada umetnica.

Lana Adžić

Lana Adžić, naslednica Tanje Bošković, stala je prvi put na daske Ateljea 212, u kom se proslavila njena majka, prošle godine u predstavi NLO rediteljke Isidore Goncić.

foto: Damir Dervišagić

- Kad igram s Tanjom, imam veliku sigurnost, jer partnerski odnos ne mora da se gradi, a kao publika je, kao i svaka majka, uzbuđena i zadovoljna. Mislim da ona, kada mene gleda, prestaje da bude glumica i samo je ponosna majka - rekla je glumica za Kurir i dodala:

- Ja sam drugačija osoba, ali i glumica. Na kraju i potpuno druga glumačka škola. Velika je razlika između meni i Tanje, ali i dalje moram da se borim s tim što ljudi očekuju da vide na sceni nešto što je slično njoj.

foto: Damir Dervišagić

Roditeljskim stopama krenule su i Anja Alač, Iskra Brajović, Milica Janketić, Mina Softić, a prošle godine je Akademiju upisala i Vasilija Jezdić.

Bonus video:

01:00:48 REALNA PRIČA-KALINA KOVAČEVIĆ