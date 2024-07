"SA TEKSAS JAKNOM STARIJEG BRATA NASLEDIO SAM I IMIDŽ OPASNOG FRAJERA" Kristofer Louel o životu i radu sa Hilari Daf i Kim Katral

U drugoj i finalnoj sezoni serije "Kako sam upoznala vašeg oca", nagrađene sa dva Emija uz još tri nominacije za isto priznanje, a koju na kanalu Star life gledamo od 2. jula radnim danima u 18 časova, vesela ekipa vraća se da dovrši započeto u velikom stilu.

U nastavku pratimo mladu Sofi, koju igra Hilari Daf, romantičnu fotografkinju koja je u potrazi za "onim pravim", dok se u roli naratora, odnosno Sofi iz budućnosti, pojavljuje legendarna Kim Katral.

Nakon što su se na kraju prethodnog ciklusa Sofi i Džesi, a igra ga Kristofer Louel, zbližili, najvažniji odgovor za kojim tragamo u novim epizodama jeste hoće li njihov flert kulminirati filmskim poljupcem i izlivima osećanja. Makar delimično na njega u intervjuu za TV Ekran odgovara glavni glumac serije Kristofer Louel, koji je karijeru započeo u tinejdž TV hitu "Život kao takav" iz 2004. godine.

Kako ste doživeli priliku da zaigrate u spin-ofu kultnog sitkoma "Kako sam upoznao vašu majku"?

- Verujem da je za sve nas ovo bila luda vožnja i iskustvo koje se ne ponavlja često u karijeri glumca. Uz junake serije "Kako sam upoznao vašu majku" smo svi odrasli. To je deo opšte kulture, ne samo televizijski sadržaj. Bilo je to jedno od najzabavnijih iskustava, ali i veliki glumački zadatak, upravo zbog obaveze koju nosi originalan naslov. Dolazim iz nekog drugog vremena, kada su klinci još nosili teksas jakne svoje starije braće. To nije bio samo odevni predmet. S njim si nasleđivao i celokupan imidž opasnog frajera. E, upravo takav osećaj imali smo dok smo snimali ovu seriju. Nisam siguran mogu li to mladi danas da razumeju na isti način.

Snimanje serije započelo je usred pandemije korone. Da li ste se u nekom trenutku dvoumili hoćete li prihvatiti poziv producenata?

- Niko od nas se nije premišljao. Čini mi se da nam je svima to bio razlog više da prihvatimo ulogu. Dobiti priliku da u vreme kada je ceo svet stao zaista nešto radiš i imaš šansu da se krećeš slobodno i budeš okružen nasmejanim ljudima ceo dan, to su uspomene po kojima pamtim te dane. Dodatno, snimali smo u holivudskim studijima u kojima su nastali neki od najpoznatijih sitkoma na svetu. U to vreme kada je bilo toliko mračnih i tužnih vesti, imao sam sjajan razlog da se kući svakog dana vratim s velikim osmehom.

Šta je presudno da bi sitkom kliknuo i da bi gledaoci dobili ono što i očekuju od naslednika tako kultne serije kao što je "Kako sam upoznao vašu majku"?

- Kao i u originalnoj postavi, isti je slučaj bio i s nama. Najvažnije je da klikne glumačka ekipa. Bitno je da postoji savršena hemija između glumaca. Sitkom je veoma izazovan žanr. Čini mi se da je ključno da se pred kamerama manje glumi, a više zabavlja. Odnosi moraju da budu lagani, rasterećeni od tenzije. Svaka napetost se oseti na ekranu. Kamera ne može da lažira dobre emocije ako one ne postoje. Zato smo se mi na setu, pre svega, dobro zabavljali i mnogo smejali, a tek potom razmišljali o glumi. Takođe, bilo je i mnogo koktela na snimanju (smeh).

Da li vam je na početku snimanja otkriven odgovor na pitanje koje nas sve zanima - ko je otac?

- Ne, jer nam nisu verovali, i smatram da su bili potpuno u pravu. Mislim da bi nam trebalo ukupno 10 sekundi da prenesemo jedni drugima tu vest, a budući da niko od nas nije dobar u čuvanju tajni, informacija bi završila u javnosti i pre nego što bi pala prva klapa. Jesu nas testirali nekoliko puta, saopštivši nam da se okupimo kako bi nam rekli neke velike vesti, i baš na tim primerima pokazalo se da nam ne treba verovati (smeh). Na kraju smo kao i gledaoci dane provodili u nagađanju, sve dok posle nekog vremena nismo odustali i od toga. Svrha iznenađenja je da se iznenadiš. Zato smo se prepustili i uživali u svakoj novoj sceni.

Jeste li se plašili toga da ćete upasti u zamku kopiranja originalnih junaka?

- Uvek postoji ta opasnost. Srećom, scenaristi su nas spasli tako što su naše karaktere udaljili od ekipe originalne serije, pa se nekako nikada nismo zapitali ko će od nas biti novi Barni ili Tod. Imali svoje junake i gradili njihove priče. Dodatno, pomoglo je i to što su se glumci iz "Kako sam upoznao vašu majku" kao gosti pojavljivali u našoj seriji. U drugoj sezoni imamo Nila Patrika Harisa. Verujem da će gledaoci biti oduševljeni onim što smo pripremili.

