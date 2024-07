"ZBOG BAĆE MI NIKO NIJE ZNAO IME" Miodrag Radonjić otkrio da li omiljenog junaka ČEKA METAK u Južnom vetru 3 i šta rade u BEČU

Glumac Miodrag Radonjić postao je miljenik publike ulogom Baće u serijalu "Južni vetar". Dok će na treći nastavak popularnog filma fanovi morati da čekaju tek 2025. godinu, dramskog umetnika do tada će gledati u sitkomu "Krunska 11", ali i naučnofantastičnom filmu "Volja sinovljeva".

foto: Zorana Jevtić

Za novi broj TV Ekrana Miodrag kroz osmeh kaže da nije nalik simpatičnom kriminalcu i da bi, da nije glumac, sigurno bio profesor matematike. Govori i o svojim prvim koracima u glumi, poslu uspešnog filmskog producenta i planovima nakon velikog uspeha ostvarenja "Indigo kristal".

Završili ste nedavno snimanje serije "Krunska 11". Smete li da otkrijete zaplet?

- Igram Rusa, on je umetnik i slikar, koji voli i poeziju. Dolazi u Srbiji da traži svog oca. Međutim, upoznaje zemlju u koju se zaljubljuje i želi tu da ostane. Između ostalih, upoznaje i ženu koja će osvojiti njegovo srce. Živi u Krunskoj 11.

Kako ste se spremili za ovu ulogu?

- Imao sam priliku da uz Miloša Bikovića upoznam dosta Rusa. Uloga mi je dopustila da se poigram jezikom. On ne govori srpski, već ga uči kroz celu seriju. To mi je bilo simpatično, jer je otvorilo dosta prostora za humor i neke njegove simpatične greške.

foto: Promo

Govorite li inače ruski jezik?

- Govorim ga, kažu, prilično dobro. Radili smo sa istom ekipom i na filmu i u seriji "Hotel Beograd". Kada čovek krene da govori ruski i koristi ga, shvati koliko je sličan našem jeziku. Naravno, neke reči se ne izgovaraju isto, a pojedine imaju isti koren.

Partnerku vam igra Anica Lazić.

- Ona igra moju devojku i ženu koja se bavi nekom vrstom marketinga. Dolazi iz Amerike i isto ima korene u Srbiji. Deluje pomalo nemogući spoj Rusa i Amerikanke, ali ljubav na kraju uvek pobedi.

foto: Instagram/anicalazicofficial

Šta može najviše da vas nasmeje?

- Posledica dobre dramske scene koja ima neku vrstu ismevanja samih sebe. Dobro se vidi u dramama Sterije i Nušića kako izgleda ta vrsta suočavanja sa nekom ultimativnom istinom, koju mi nekako uvek odbijamo da vidimo. Neka vrsta satire i paradoksa.

A privatno?

- Zdrav humor i neke situacije u saobraćaju. Nije me teško zasmejati.

foto: Zorana Jevtić

Radili ste dva naučnofantastična filma, "Volju sinovljevu" i "Capio". Kakve su vam uloge doneli?

- Oba filma sam radio s velikom zadovoljstvom. "Valja sinovljeva" će publici pružiti nešto novo. Bio sam posvećen toj ulozi. SF žanr vam pruža sve, što je prednost i mana, jer možeš da se razmaštaš do granica koje ne postoje, a možeš i da u tom svom maštanju napraviš neke greške i da preteraš. Morao sam da nađem meru. "Volja" ima neki svoj svet, a pravila su postavili pisac i reditelj. Moj lik je prvo bio u plemenu crvene glave, a rade za državu koja se formira. Međutim, postaje odmetnik, jer ne želi da postane sluga i rob.

foto: Nemanja Miščević

Drugi film ste radili s Amerikancima.

- Snimao sam ga pre nekoliko godina. Videćemo kakav će da bude kad ga završe. Igram oca glavnog junaka koji se pojavljuje u njegovim sećanjima.

Prošlo je 10 godina otkako ste snimali seriju "Čizmaši". Jeste li tada ovako videli svoju karijeru?

- Zadovoljan sam. Čovek mora da prihvati sve što mu se dešava. Važno je da živimo u trenutku. Samo nam sadašnjost pripada. Očekivanja uvek mogu da nam budu izneverena.

Producirali ste film "Indigo kristal". Pripremate li nešto novo?

- Imamo nekoliko ideja koje razvijamo, ali nije vreme da ih otkrivamo.

foto: Vladimir Milivojević Boogie, Promo

Da li ste zadovoljni uspehom svog prvenca?

- Više nego zadovoljan. Imao sam komentare od producenata: "Da li ti lud, praviš crnobeli film, ko će to da gleda?" A imali smo u bioskopima više od 150.000 gledalaca. Kad imate dobru ideju, ona uvek nekako dođe do ljudi, a mi smo uspeli da dođemo do mlade publike. Film su gledala i deca, a poslužio je kao dobar primer za roditelje.

Mnogi glumci odlaze u voditelje. Da li ste dobili ponudu za neki svoj šou?

- Imao sam nekoliko ponuda, ali ne snalazim se dobro u toj ulozi, pa nisam krenuo tim putem. Trenutno ne vidim sebe tu. Isto i još više zahteva imao sam za stendap komediju, gde se brišu granice između uloge i glumca privatno. Tu moraš sebe skroz da ogoliš. Nisam siguran da li sam spreman i da li sam dobar izbor za takav glumački zadatak.

Koliko vam je uloga Baće promenila život?

- Počeo sam da radim još na drugoj godini akademije. Bila je to "Igra u tami". Uspeo sam da učim i da postepeno ulazim u javni svet. Uloga Baće mi je donela popularnost. On je lik koji je svima simpatičan. Moram sada da se nosim s tim. Ne mogu da kažem da mi smeta, ali i ne želim da se vezujem samo za njega. Baća je deo stvaralaštva. U početku mi niko nije znao ime, ali sada su svi upamtili da se zovem Miodrag.

foto: Nemanja Miščević

Na proleće nas čeka treći deo filma "Južni vetar". Da li Baću čeka metak?

- Njega čeka velika promena. Ne mogu da govorim o radnji filma. Baća je otišao u Beč i počinje od nule.

Da li učite malo nemački jezik za potrebe snimanja?

- Ima puno naših ljudi u Beču koji ne govore nemački jezik, a žive tamo godinama. On pripada toj grupi (smeh).

foto: Zoran Jevtić

Gde biste bili da niste bili glumac?

- U matematici. Zanimala me je i kao dete, išao sam i na takmičenja. Matematika je kao nauka veoma bliska glumi jer do rešenja postoji nebrojeno puteva. Mislim da je to njihova veza.

Šta je za vas gluma?

- Gluma je da budeš svoj i da daješ sve što osećaš na tu temu. Nekako tako shvatam svoj posao.

