"NEŠTO ME JE VUKLO DA SE VRATIM NA KOSOVO" U "Porodičnom blagu" šarmirala sve, pa nestala, evo KAKO DANAS IZGLEDA fatalna glumica

Serija "Porodično blago" jedna je od onih uz koje su odrastale generacije, a i danas se rado reprizira na malim ekranima.

Priča je dobro poznata, a i junaci - članovi beogradske porodice Gavrilović (deda, otac, supruga, i njihovo troje dece).

U moru uloga veliku pažnju privukla je i mlada glumica Anika Milićević koja je tumačila lik Listerove ćerke - mlade, lepe devojke koja je zasenila sve svojom pojavom.

Iako joj je predviđana velika karijera, glumica se nakon ove role povukla sa ekrana. Kako je otkrila ranije, oduvek je maštala o tome da postane glumica.

- Oduvek sam maštala da budem glumica. Spontano je to došlo. Niko se u porodici nije bavio glumom. Moja nana mi je pred smrt rekla: "Lepo što se baviš ovim poslom", iako joj nije bilo drago dok sam to studirala - rekla je Anika pre par godina, koja je glumu završila u Prištini.

Ova šarmantna glumica je iz rodnog mesta Lipljan otišla za Beograd da okuša sreću, kada je počelo bombardovanje 1999. godine.

- Taman je karijera krenula uzlaznom putanjom. Krenula sam da radim sve više i više i onda je sve to odjednom prekinuto. Bila sam mlada i hrabra i išla na nekoliko mesta. Predstavila se i rekla da volim da radim to što sam završila, ali silom prilika to je prekinuto. Dobila sam šansu da igram u Ateljeu 212. To je bilo predivno iskustvo - kazala je ona u jednom intervjuu.

- Igrala sam u dve predstave, ali sam izašla iz toga. Nešto me je vuklo da se vratim na Kosovo - dodala je Anika.

Glumica se vratila na Kosovo i nastavila karijeru u svom prištinskom pozorištu sa privremenim sedištem u Gračanici.

- Živim na relaciji Beograd-Kosovo zbog angažovanja u prištinskom pozorištu koje u poslednjih godina obimno radi - istakla je Anika nedavno za "Blic".

