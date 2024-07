OD MERLIN MONRO DO ČUVENIH LIMENKI ZA SUPE: Zavirite na izložbu čuvenog pop-art umetnika Endija Vorhola u BEOGRADU FOTO

U Salonu Muzeju grada Beograda otvorena je izložba "Sve boje Vorhola". Publika će do kraja meseca moći da pogleda 40 grafika čuvenog pop-art umetnika, koje je pažljivo odabrao Lazar Vujić, jedan od najistaknutijih evropskih galerista.

foto: ATA images

Izloženi su portreti Merilin Monro, Marte Grejam, zatim planetarno poznate limenke supe "kembel", kao i "Svemirsko voće", "Cveće"...

Izložba "Sve boje Vorhola" je privatno vlasništvo "Viskonti fajn arta", kolekcionara Žive Škodlar Vujić i Lazara Vujića iz Slovenije. Lazar se upoznao sa Endijem Vorholom prilikom rada na grafičkim rešenjima za Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine. Među likovnim rešenjima želeo je da se nađe i Vorholovo.

foto: ATA images

- Vorholova prvobitna ideja za Olimpijske igre bio je skakač, ali se meni više dopao klizač i na kraju smo se odlučili za taj motiv - rekao je Vujić u jednom od intervjua.

foto: Promo

Endi Vorhol bio je američki umetnik, slikar, filmski reditelj i pisac. Smatran je za najpoznatijeg i najuspešnijeg umetnika i istinskog predstavnika umetničkog pravca pop-art. Diplomirao je komercijalnu umetnost na Karnegi institutu za tehnologiju u Pitsburgu 1949. godine. Radio je reklamne ilustracije za Vog, Harpers bazar, Njujorker, Glamur. Do početka šezdesetih bio je uspešan reklamni ilustrator do te mere da ga niko nije prihvatao kao umetnika. Uzaludno je pokušavao da dođe do galerija, koje su ga uporno odbijale. Tako je počeo da analizira odnos između komercijale i umetnosti i umesto da ih doživi kao suprotstavljene, jednostavno je počeo da ih spaja i postao tako jedan od najpoznatijih umetnika Amerike.

foto: ATA images

Njegova prva samostalna pop-art izložba održala se u Njujorku 1962. godine i uključivala je neke od njegovih najčuvenijih radova poput "Merilin diptiha", "100 konzervi supe", "100 flaša koka-kole" i "100 novčanica dolara". U tom periodu su nastali i radovi koji su definisali njegovu karijeru, poput mnogobrojnih ilustracija tipično američkih predmeta i poznatih ličnosti - Merilin Monro, Elizabet Tejlor, Majkl Džekson, Elvis Prisli... Endi Vorhol je preminuo je 22. februara 1987. u Njujorku, u 58. godini, a najpoznatija je njegova izjava da će "svako imati svojih 15 minuta slave".

foto: Everett Collection Col / Everett / Profimedia

Izložbu u Salonu na Bulevaru kralja Aleksandra 30 zajednički organizuju Muzeja grada Beograda i Centar beogradskih festivala CEBEF.