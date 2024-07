SLOBODU MIĆALOVIĆ I IVANA BOSILJČIĆA KOLEGE OSUĐIVALE ZBOG "RANJENOG ORLA": Glumica priznala da su neke njene uloge NEGLEDLJIVE

Slobodu Mićalović i Ivana Bosiljčića, prema njihovim rečima, mnoge kolege su osuđivale što su prihvatili uloge u seriji "Ranjeni orao".

Njih dvoje u drami Zdravka Šotre, rađenoj po istoimenom romanu Mir-Jam, igraju glavne junake Anđelku Bojanić i Nenada Aleksića, koji su brzo osvojili srca publike, zbog čega se godinama unazad ova serija i reprizira.

foto: printscreen

Međutim, njihove kolege nisu blagonaklono gledale na ovu igranu dramu koja se ponovo reprizira na RTS.

- Susretala sam se sa komentarima: "Jao, zašto igraš u komadu koji je pisala Mir-Jam?" i "Što baš `Ranjeni orao`". Gledali su me čudno, kao da sa mnom nešto nije u redu. Međutim, kada bi neko od njih probao da izgovori replike iz serije shvatao je koliku težinu nose i kakva je to umetnost - rekla je Sloboda Mićalović jednom prilikom, te priznala da postoje neke uloge zbog kojih se kaje:

foto: Printscreen

- Danas, za neke svoje uloge smatram da su negledljive. Ali, to je normalno jer sam u međuvremenu sazrela kao glumica. U seriji "Koreni", u kojoj sam igrala Simku Katić, pokazala sam sav svoj talenat. Tu seriju sam obožavala da gledam kod kuće.

I Slobodin direktni partner iz "Ranjenog orla" susretao se sa osudom kolega.

- Osporavali su mi što sam prihvatio da igram u toj seriji. Kolege su mi govorile: "Šta ti je ono trebalo, izgovaranje onih replika..." Objašnjavao sam im da to možda deluje lako kada se gleda sa strane, ali nije tako. Velika je zamka igrati jednostavno napisan tekst jer izgleda kao da nema šta da se igra - izjavio je Bosiljčić i prisetio se kako je dobio ulogu pilota Nenada:

foto: Stefan Stojanović MONDO

- Šotra me je odveo na ručak i počeo da me ispituje. Želeo je da sazna sve o meni. Gde sam, odakle sam, ko sam, šta želim, šta mislim... Posle dve nedelje me je pozvao i ponudio mi tu ulogu. Iskreno, štivo mi nije bilo preterano zanimljivo, ali mi je ekipa bila fantastična. Mnogo sam želeo da igram sa Slobodom Mićalović, Vojinom Ćetkovićem, Natašom Ninković i Marinkom Madžgaljem.

Serija "Ranjeni orao" emitovala se premijerno na RTS od decembra 2008. do januara 2009. godine. Pored Slobode i Ivana, glavne uloge igrali su i Nenad Jezdić, Vojin Ćetković i Dragan Nikolić

(Kurir.rs/ Informer/ L. S.)

