"SAMO DA SE NE ONESVESTIM" Bejbi Lazanja nastupio na Exitu, pa progovorio o saradnji s Teya Dorom

Hvatski predstavnik na ovogodšnjoj Evroviziji, Bejbi Lazanja, nastupao je sinoć, 10. jula na festivalu Exit, koji se održava na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu.

- Šou, ne znam šta da kažem! Samo da se ne onesvestim... Šou koji ja radim je zahtevan. Nova odela smo sašili, daćemo sve od sebe večeras - rekao je Bejbi Lazanja pred nastup.

foto: ATA images/Antonio Ahel

- Mislio sam da ću biti "one hit wonder" (sa jednim hitom), ali više ne razmišljam u tom pravcu. Nastup na ovakvom festivalu znači sve! Na ovako velikom festivalu, to je velika čast. Uvek smo pričali: "Vau, on svira na Exit-u" - istakao je on.

foto: ATA images/Antonio Ahel

- Bitan je samo rad. Uvek sam pričao, samo rad, rad, rad... Neću ostati na Exit-u, već sutra imam sledeći koncert dalje. Stigne se sve. Dva dana zaredom, nije strašno to. Sa Teya Dorom sam pričao o saradnji. Razmenili smo neke ideje, biće - dodao je on, prenosi Telegraf.

foto: ATA images/Antonio Ahel

- Ljudi me pokreću. Od srpske publike ne očekujem ništa, videćemo večeras! U septembru je i koncert u Beogradu, jedva čekam - rekao je Bejbi Lazanja.

Osim Bejbi lazanje, publiku na Tvrđavi su zapalili Iniko, Burak Yeter i Dimash, kao i Gucci Mane, Carl Cox, Oliver Tree, KlangKuenstler, Rudimental i niz drugih.

foto: ATA images/Antonio Ahel

Kapije EXIT festivala sinoć su otvorene po 24. put, publiku su u okviru specijalnog Nultog dana na Tesla Universe bini rasplesali i Whyte Fang, Teya Dora, Luke Black i Keni nije mrtav, dok je punim sjajem zasijalo više od 40 bina i zona.

(Kurir.rs/ L. S.)

Bonus video:

05:16 Teya Dora ce ugostiti Bejbi Lazanju pre Exit-a