NAKON SERIJE "MOJ ROĐAK SA SELA" NESTAO IZ JAVNOSTI: Pričalo se da se ZAMONAŠIO, a onda se oglasio i otkrio sve detalje!

Glumca Lazara Dubovca, koga publika najviše pamti po ulozi Mališe u seriji "Moj rođak sa sela". Dugo nije bilo u javnosti, a onda se krajem prošle godine pojavio na RTS-u u emisiji " Ja volim Srbiju".

Lazar u emisiji "Ja volim Srbiju" foto: Printscreen RTS

Mnogi ga nisu prepoznali jer je od perioda emitovanja serije potpuno promenio lični opis. A mnoge je zanimalo šta se u međuvremenu sa njim desilo. Govorilo se da je napustio glumu, da se zamonašio na Hilandaru. Međutim, onda je voditelj emisije Neke Karajlć otkrio pojedine detalje.

Kako je rekao, Lazar studira grčki jezik i dalje se bavi glumom pretežno u pozorištu. Osim toga posvetio se i radu sa mališanima, te režira predstave za decu.

Lazar je pronapao mir na Svetoj Gori foto: Instagram, Privatna arhhiva

Ovako je Lazar govorio o Hilandaru

Pre nekoliko godina je i sam pričao o tome kako je mir pronašao na Svetoj Gori.

" Nisam mogao da se nagledam lepote. Posle nekog vremena provedenog tamo čovek počne da se preispituje zašto je on na ovoj planeti i kuda odlazi naša energija i stečeno znanje. Zapitao sam se: čemu jurnjava za poslom, svađe, dokazivanja? Ništa vam ne okupira pažnju. Ko jednom ode na to sveto mesto, neka energija ga stalno vuče da se ponovo vrati", otkrio je on tada.

