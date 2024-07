NOSIM ŠAJKAČU KAD OBILAZIM VOĆNJAK! Nenad Jezdić nije samo gazda u selu, već RADI SA MAJSTORIMA, evo šta se glumac ZAREKAO U CRKVI

Porodično imanje glumca Nenada Jezdića u selu Zabrdica kod Valjeva je prava oaza mira, a njegovo gazdinstvo jedno je od uglednijih u kraju.

foto: Printrscreen Youtube/Zemlja

Dramski umetnik odlučio je da se u jeku popularnosti preseli u rodni kraj i počne da proizvodi rakiju od različitog voća. Međutim, pored rakije, Jezidć je pravi domaćin i gazda u selu, te ima veliko poljoprivredno gazdinstvo o kome vredno brine.

Pravi domaćin

1 / 5 Foto: Kurir

Njegovo imanje je izolovano od gradske vreve, a posadio je voćnjak i krenuo u ozbiljnu proizvodnju domaće rakije. Osvojio je tri zlatne medalje 2012. godine na 79. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

- Lako je meni da budem seljak, doduše ja se baš trudim. Nisam neko ko se lišio elementarnog truda. Često spomenem to: “Kadar stići i uteći i na strašno mesto postojati”.

Slika iz monodrame "Knjiga o Milutinu" foto: Promo/Nikola Vukelić

Eto, to je isto kao i sa monodramom “Knjiga o Milutinu”, koja je trajala sat i po vremena pred publikom. To je strašno mesto. Isto tako strašno je i gore preteći sušu, nevreme. Preteći prirodu na neki način. Ali meni je sve to mnogo lakše nego autentičnim seljacima koje ja poznajem.

Ograđujem se da bilo šta pričam na tu temu. Selo jeste malo moja romantičarska pobuda. Selo jeste neki idealan svet po mom doživljaju i nadzorima života. Ali u poslednje vreme izbegavam da sebe svrstavam i ravnam sa onim pravim seljacima. Nisam dostojan toga - rekao je svojevremeno za “Super TV” Nenad Jedzić.

Zarekao se

foto: Željka Hajdarević

U dugogodišnjem je braku sa Sarom Jezdić sa kojom ima četvoro dece, a interensantno je da se u javnosti Sara nikada ne pojavljuje.

- Kada sam rekao "da", da li u crkvi, pred svedocima, u opštini, sećam se svoje prve pomisli: "Sad daj sve od sebe da ovo tvoje 'da' nikada ne bude ukaljano". Biti vitez, biti čojstven, sve žene pored sebe držim kao malo vode na dlanu… To je nešto čime se ja vodim - objasnio je Nenad Jezdić u jednom intervjuu.

Glumac je svojevremeno objasnio da Sara ni po koju cenu ne želi da se eksponira, te da se zbog toga sa njim nikada ne pojavljuje na događajima u prestonici.

foto: Nemanja Nikolić

- Ona ne voli da je spominjem ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života - ispričao je glumac.

Poreklo

U svom rodnom gradu, Valjevu, završio je osnovnu i srednju. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Predraga Bajčetića.

foto: Željka Hajdarević

- Jezdići su bili Miletići. Moj čukundeda stigao je na konju u valjevsku čaršiju odnekud iz Hercegovine. Jezdio je na konju pa su ga tako prozvali a neko je od njegovih potomaka posle uzeo to za prezime - rekao je u jednom intervjuu Jezdić.

Izabrao je šajkaču

Član je pozorišta Atelje 212 bio je od 1998. godine, a deo ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta postao je 2020. godine. Igra i na drugim pozorišnim scenama.

slika sa seta serije "Kamiondžije D.O.O." foto: Promo

Iako redovno puni pozorišne sale odabrao je da živi povučen život, a čak i danas na svoj 52. rođendan dramsi umetnik vredno radi na setu serije "Kamiondžije D.O.O."

- Ja imam svoju šajkaču u selu, čak je i nosim kad obilazim svoj voćnjak. Možda to može izazvati i neki pogrešan prizvuk kod ljudi, ali ja nemam problem sa šajkačom, ja imam svoje selo i ja sam duboko uveren da selo ne može umreti. Istinsku punoću života osećam na selu, ali to me neće udaljiti od scene. Naprotiv. Sebe ovde vidim za ceo život - poručio je Nenad za Blic.

Ne propušta priliku da kaže koliko voli selo, a priznaje da je život van grada težak, ali da on ne odustaje. Nenad nije samo gazda. On je sa majstorima, vozi traktor, seče drva...

- Kada bi se stručnjaci bavili mnome, verovatno bi dolazak ovde definisali kao beg od svega. Ali zašto da ne budem jak pa da pobegnem od sebe? To sam i uradio. Ovo je ogromno odricanje i podvig, tako da sam ja bio jak da pobegnem od sebe. Od pozorišta, od glume - rekao je Nenad za Blic.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

02:45 Jezdić o Laušu, Jagošu i Draganu Nikoliću