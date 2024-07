SUPRUGA ŽARKA LAUŠEVIĆA ČUVA SEĆANJE NA POKOJNOG GLUMCA: Anita posle dužeg vremena ponovo u javnosti evo kako sad izgleda (FOTO)

Projekcijom filmova "Još jedan dan" Radivoja Bukvića i "Ruski konzul" Miroslava Lekića u četvrtak, 11. jula počeo je 6. Somborski filmski festival.

Anita čuva sećanje na Lauša

Anita Laušević foto: Milan Đurđević

Priznanje "Specijalni Ernest" za doprinos dobrim filmovima pripalo je posthumno glumcu Žarku Lauševiću, koju je u njegovo ime primila Anita Laušević.

Nagradu joj je uručio gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, nakon čega se Anita, preplavljena emocijama, zbog ljubavi koju publika i dalje pruža glumcu zahvalila direkciji festivala, ali i svima u publici koji vole, poštuju i cene Lauševićev rad.

Anita Laušević primila nagradu foto: Milan Đurđević

Ovo priznanje dobio je po odluci Direkcije Festivala (Ksenija Janković, Milivoje Mlađenović i Mihajlo Nestorović).

"Laušev pečat"

Radoslav Zelenović je istakao značaj Žarka Lauševića u jugoslovenskoj kinematografiji i dodao:

Radoslav Zelenović foto: Milan Đurđević

- Žarko Laušević je jedan od ljudi koji su realizovali snove naših pionira filma. Glumci poput Lauša, zauvek će biti voljen i cenjen, i ostaće najomiljeniji jugoslovenski glumac. Igrao je veoma različite likove koje su sve imale njegov, Laušev pečat - istakao je pre uručenja nagrade.

Odlazak

Podsetimo, Žarko Laušević je preminuo 15. novembra prošle godine u 63. godini života, nakon čega je održana komemoracija i ispraćaj za kremaciju.

Žarko Laušević foto: Nebojša Babić

Njegova udovica Anita se nije često pojavljivala u javnosti nakon smrti glumca, a i tokom braka se nisu eksponirali. Takođe, Anita verno čuva uspomenu na slavnog glumca.

140 filmova u selekciji

Radoslav Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke je na otvaranju Somborskog festivala izjavio:

foto: Milan Đurđević

- Film ne traje dugo, tek 130 godina. On nije promenio svet ali ga je veoma obeležio. Pojava filma na ovim prostorima ukazala je na to da se on „baš dobro primio“. Ljudi koji su stvarali kinemaatografiju kod nas imali su veliki entuzijazam kakav je vladao u čitavom svetu. Jedan od mojih omiljenih pionira filma radio je upravo to, a to je Ernest Bošnjak - rekao je Zelenović na otvaranju.

Radivoje Raša Bukvić foto: Milan Đurđević

Prisutnima su se na otvaranju festivala obratili: Ksenija Janković, direktorica festivala i Kulturnog centra „Laza Kostić“, Aleksandra Ćirić Bošković, pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vojvodine, Dejan Dabić, selektor programa i Radoslav Zelenović. Festival je zvanično otvorio glumac i reditelj Radivoje Raša Bukvić.

foto: Milan Đurđević

Prvog dana festivala otvorena je i izložba „Bata u 90 slika“ (posvećena glumcu Velimiru Bati Živojinoviću) u Kulturnom centru Laza Kostić.

1 / 9 Foto: Milan Đurđević

Publika će u naredne tri večeri festivala filmove gledati u dvorištu Gradskog muzeja, Kabareu Narodnog pozorišta Sombor i u Atrijumu Stare Gradske kuće.

Bonus video:

00:11 Anita Laušević primila nagradu u Sopotu