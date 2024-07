PRED VAMA JE KLINAC U MALO OSTARELOM IZDANJU… Rajko Grlić s novim filmom otvorio 71. Pulski filmski festival

Pulski filmski festival svečano je otvoren u četvrtak, 11. jula u Areni svetskom premijerom romantičnog trilera Rajka Grlića "Svemu dođe kraj", a prvog dana Festivala svoju svetsku premijeru imao je i "Šlager" Nevija Marasovića prikazan u 19 časova u Istarskom narodnom kazalištu

“Bila je 1964. godina prošlog veka. Većina vas nije se ni rodila, a jedan klinac, filmski amater, imao je strašnu sreću da je dobio nagradu na nekom festivalu. Nagrada je bila sedam dana boravka u Puli. Taj klinac je ušao u Arenu u kojoj su te godine igrali veliki filmovi. To je bila možda jedna od najuspešnijih filmskih godina. Bio je Krsto Papić, bio je Aleksandar Petrović, Dušan Makavejev, Žika Pavlović, bio je Vatroslav Mimica, Puriša Đorđević i taj klinac se zarazio filmom ovde. Taj klinac je ovde pred vama, u malo ostarelom izdanju, i došao je da vam kaže da je Pulski filmski festival otvoren. Čestitam!”, reči su kojima je reditelj Rajko Grlić pred punom Arenom otvorio 71. Pulski filmski festival na kojem obeležava 50 godina od svog prvog dugometražnog filma prikazanog u Puli “Kud puklo da puklo”.

Svečano otvaranje festivala režirao je Patrik Lazić, a vodila Ida Prester, koja se osvrnula na to da se ovo izdanje Pule događa u godini novog uzleta i istorijskog uspeha hrvatskog filma na jednom od najznačajnijih filmskih festivala na svetu. Festival se održava pod visokim pokroviteljstvom predsednika Hrvatske Zorana Milanovića, a na otvaranju su bili ministarka kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Sergej Božić uz pratnju Slađane Čolović na gitari izveo je hrvatsku i istarsku himnu te pesme “Samo jednom se ljubi” i “Sretan ti put” u spomen na preminule filmske stvaraoce..

Pre svečanog otvaranja u Areni, u novoobnovljenom Istarskom narodnom kazalištu održana je svetska premijera filma “Šlager” Nevija Marasovića.

“Prošle godine smo ovde takođe imali jedan Nevijev film i onda sam ga u šali zamolio ako može napraviti još jedan za iduću godinu i s obzirom da je 71. Festival da bi bilo poželjno da traje 71 minutu i evo ga, "Šlager" traje 71 minutu. I s obzirom da je krenuo tim dobrim tempom, sad ću ga zamoliti da oborimo svetski rekord i da iduće godine imamo još jedan Nevijev film u Puli i da ima film tri godine zaredom”, izjavio je Danijel Pek u INK.

Nevio Marasović zahvalio je publici koja je napunila INK: “Kad smo radili taj film rekao sam da je to jedna mala misao o ljubavi, naravno romantičnoj, ali isto tako o ljubavi prema ovom poslu koji dosta nas ovdje radi i koji ja radim, a to je ljubav prema filmu. To je film o ljubavi, o romantičnoj ljubavi, ljubavi prema filmu i lepa je prilika da započnemo ovaj Pulski festival s jednim prigodnim “Šlagerom.”

Pulski filmski festival traje do 18. jula, a na pet lokacija biće prikazano više od 100 filmova.