DEEP PURPLE PONOVO U BEOGRADU: Kultni bend prirediće rokenrol spektakl na Tašu, pet godina nakon velikog koncerta u Areni

Legendarni hard rok sastav Dip parpl nastupiće u subotu na stadionu Tašmajdan, pet godina nakon spektakla u Beogradskoj areni.

Kultni bend obradovaće beogradsku publiku izvođenjem svojih najvećih hitova, uključujući numere poput "Smoke on the Water", "Highway Star", "Child in Time" i mnoge druge koje su ostavile neizbrisiv trag u istoriji svetske rok scene.

foto: Promo

Važe za jedan od najuticajnijijih bendova svih vremena, ali i najdugovečnijih, budući da su na sceni od 1968. godine. Jedna od najznačajnijih prekretnica u karijeri benda Dip parpl bilo je izdanje albuma "In Rock" 1970. godine.

Ovaj album je označio početak onoga što će kasnije postati poznato kao hard rok i hevi metal. S moćnim gitarama Ričija Blekmura, glasnim i visokim vokalima Ijana Gilana i agresivnim ritmom, "In Rock" je postavio temelje za čitav žanr. Pesme poput "Speed King" i "Child in Time" i danas su klasici koje obožavaoci širom sveta smatraju nezaobilaznim delom rok istorije, a oriće se Tašmajdanom.

foto: Peter Frauchiger / INSTAR Images / Profimedia

Predvođeni legendarnim pevačem Ijanom Gilanom, poslednji put za domaću publiku su priredili spektakl 2019. godine u Areni pred više desetina hiljada ljubitelja rokenrol zvuka. Bend je prvi put u Beogradu nastupio davne 1975. i od tada su se nekoliko puta vraćali u naš glavni grad.

Novi album bend je najavio za 19. jul, a nije poznato da li će se neka nova numera naći na repertoaru. Kapije se otvaraju već oko 18 časova. Ostalo je još veoma malo karta.

(Kurir.rs/I.M.)