"OTKRILA SAM KAD SE PRONALAZI PRAVA LJUBAV" U EKSKLUZIVNOM razgovoru HILARI DAF opisuje kaje li se što je rano postala popularna

Pred nama je veliko finale serije "Kako sam upoznala vašeg oca", nagrađene sa dva Emija uz još tri nominacije za isto priznanje, koju smo na kanalu Star Life gledali od 2. jula radnim danima u 18 časova.

Poslednje četiri epizode emitovale su se sinoć i u ponedeljak, 15. jula, kada ćemo od vesele i dobro uigrane ekipe konačno dobiti i odgovor na pitanje kojim se bavio nastavak legendarnog sitkoma "Kako sam upoznao vašu majku".

Koliki je bio izazov naslediti status jedne od kultnih serija u istoriji savremene televizije i izaći na crtu uspehu koji je originalna ekipa šoua zabeležila tokom prikazivanja od 2005. do 2014. godine, u razgovoru za TV Ekran otkriva zvezda spin-ofa i čuvena Diznijeva princeza, glumica Hilari Daf.

Sećate li se kako ste dobili ovu ulogu glavne junakinje Sofi?

- Kada su producenti prvi put kontaktirali sa mnom povodom uloge, bila sam u devetom mesecu trudnoće i prilično uplašena od njihove ideje da nasledim sve ono što ide uz slavu serije kao što je "Kako sam upoznao vašu majku". Pitala sam ih da li zaista mene sa stomakom do zuba vide kao idealnu glumicu za rolu tridesetogodišnje Sofi, koja nema decu. Takođe, nisam želela da da radim rimejk, jer sam bila svesna da to može da bude veliki rizik. Iskreno, uplašila sam se naslova koji je trebalo da nasledimo.

Kako su vas ubedili? - Umirili su me i objasnili mi da je reč o nastavku, i da niko i ne razmišlja o tome da bi trebalo da kopiramo ono što je uradila prethodna glumačka postava. Pred nama su bili potpuno novi likovi i svet koji je bio potpuno različit od originala.

Tema obe serije jesu ljubav i zaljubljivanje, i to baš u tom nekom periodu kada polako napuštamo onaj mladalački deo života i spremamo se za neke zrele i krupne životne korake. Da li ste se pronašli u avanturama koje je Sofi proživela u seriji? - Njen lik bio je verovatno i glavni razlog zbog kog sam prihvatila ulogu. Bila mi je izazovna jer je potpuno drugačija od mene. Kroz tu njenu romantičnu prirodu i spremnost da se preda srcu i strastima bez kočnica proživela sam deo iskustava koji ne nosim u svom karakteru. Jednostavno, u ljubavi i sa osećanjima sam uvek bila mnogo opreznija. Sofi je spremna da skoči u vatru bez razmišljanja o tome hoće li se opeći i da li će se dočekati na noge, ruke, ili će tresnuti o zemlju licem. U ljubavi sam uvek za sitnije i opreznije korake.

Zbog toga sam uživala u slobodi i bezbrižnosti koju mi je Sofi donela. Iz Sofine pozicije, da li je teško naći srodnu dušu i onu pravu ljubav? - Najvažnija lekcija kojoj nas uče ove dve serije jeste to da je potraga pravom ljubavlju u stvari potraga za sobom. Volim Sofi jer je veoma pozitivna, ali od prve do poslednje epizode pratimo kako ona zaokružuje priču o sebi. Što je bliža odgovoru na pitanje ko je njena srodna duša, ona je bliža odgovoru na pitanje "ko sam u stvari ja". Verujem da se prava ljubav pronalazi onda kada dostigneš određeni nivo zrelosti i kada postaneš kompletna osoba. Ne možeš biti srodna duša nekome ako pre toga to nisi postao sebi.

Da li ste pre ove uloge gledali "Kako sam upoznao vašu majku? - Nisam gledala na nivou obožavalaca koji znaju svaki citat iz serije, ali jesam pratila povremeno i bila sam odlično upoznata s likovima i linijama njihovih priča kada sam počela da radim na našoj seriji. Međutim, donela sam odluku da neću ponovo gledati nijednu epizodu jer nisam želela da upadnem u zamku imitiranja. Naši scenaristi odradili su odličan posao s našim likovima i izbegli bilo kakve sličnosti sa originalom. Dali su nam potpunu slobodu da se oslobodimo tereta očekivanja publike i da uživamo u svakom trenutku na setu.

Sofi je svojom životnom stazom u seriji koračala uz uspehe i poraze do velikog finala. Da li biste vi na svom putu danas promenili nešto da možete da se vratite u prošlost? - Neke stvari bih verovatno uradila drugačije, ali ono glavno što me je i dovelo do ovde gde sam danas sigurno ne bih menjala. Često me pitaju da li se kajem zbog toga što sam karijeru gradila kao tinejdž zvezda. Ne žalim zbog toga i da mi se ukaže prilika, ponovo bih sve uradila na isti način. Zahvalna sam na tom delu karijere jer mi je on doneo sve što danas imam. Možda sam zbog toga propustila neke važne delove života koji su sastavni deo odrastanja, a kojima zbog obaveza nisam mogla da se posvetim kao druge tinejdžerke, ali sam zahvaljujući poslu stekla neka druga važna iskustva koja su mi pomogla da brže odrastem i ranije uđem u svet odraslih. Ne kajem se zbog toga.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)

