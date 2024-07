ČAST BI MI BILA DA DOBIJEM SRPSKI PASOŠ: Holivudska zvezda ZA KURIR podelila impresije o našoj zemlji "Moram da naučim vašu HIMNU"

Holivudski glumac Džon Sevidž ponovo je gost Srbije, a ovog puta razlog njegove posete bio je Somborski filmski festival. Zvezda ostvarenja "Lovac na jelene" i "Kosa" bio je gost na promociji knjige "Kako sam otkrio Ameriku" Nemanje Sarača o njegovom prijatelju Lazaru Rokvudu.

foto: Milan Đurđević

- A mi smo se već upoznali. Sećam se vašeg lica, prijatelju - kaže uz osmeh na početku razgovora za Kurir.

Ponovo ste u Srbiji... Dobro nam došli.

- Stalno mi govore - ideš u komunističku zemlju, a ja nisam komunista. Nosim na svojoj igli američku i srpsku zastavu. Da li vam se sviđa? (smeh). Hajde da počnemo.

U Sombor ste došli zbog promocije knjige o Lazaru Rokvudu?

foto: Milan Đurđević

- Lazar je moj prijatelj. Upoznali smo se pre mnogo godina u Kanadi, i to preko zajedničkog prijatelja, Italijana Nika. Ponosan sam na sve što smo zajedno učinili. Snimanje filma "Povratak" u Somboru, njegova premijera u Beogradu i novi život "Kose" u Novom Sadu velika su dostignuća. Srbija je magično mesto.

A šta vam se najviše dopada?

- Uživam u susretu s ljudima. Dopada mi se klima. Na mnogim mestima postaje vruće, ali Srbija je savršena. Izlazim napolje i osećam se kao da dobijam masažu. Iz Sombora nosim poruke nade, ljubavi i radosti.

Sedmi put ste već u Srbiji. Da li biste prihvatili naše državljanstvo?

foto: Zorana Jevtić

- Bila bi to čast. Samo moram da naučim da pevam vašu pesmu (Misli na himnu, op. aut.).

Neće vam biti problem jer vi lepo pevate...

- Mogao sam da pevam u crkvenom horu. Moja mama je kao mlada studirala operu. Prestala je da peva, a moj tata nije znao da peva. Voleo je da ide u crkvu. Pevanje je lako. Voleo sam da zapevam kao dete, jer me je to ohrabrilo da budem slobodan. Mislim, mnogo puta sam bio u bolnici kao mali dečak. Bio sam bolestan. Moja sestra bliznakinja je umrla. Pogurala me je da izađem iz stomaka. Naučio sam rano da čitam, a onda sam počeo da putujem u svojoj mašti. To je takav dar. Moj tata je bio siromašan. A igrao je košarku. Nisam nekad znao šta sa sobom, ali važan je trening.

Kad ste pomenuli košarku... Da li biste voleli da upoznate Jokića?

foto: Zorana Jevtić

- Naravno. Volim i Đokovića (Lazar Rokvud mu objašnjava da je Jokić iz Sombora, a da ga zovu Džoker, op. aut.).

Da li ćete snimati nešto novo u Srbiji?

- Verovatno. Voleo bih da nešto novo radim s Lazarom. U Beogradu imam velikog prijatelja fotografa.

Priča o Lazaru Rajiću

Knjiga "Kako sam otkrio Ameriku" predstavlja rezultat višegodišnjeg istraživačko-interpretativnog rada sociologa kulture Nemanje Sarača na rasvetljavanju života, rada i dela Lazara Rajića Rokvuda, glumca koji je prešao uzbudljiv put od vojvođanskih predela do Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i drugih krajeva sveta.

foto: Milan Đurđević

- Kod njega me je oduvek fascinirala njegova upornost i želja da ostvari svoj san - rekao je autor.

Lazar je na promociji otkrio da je jedina želja koju nije ostvario bila da dobije Oskara. Knjigu je izdao Kulturni centar "Laza Kostić" iz Sombora, a tekst o svom prijatelju Rokvudu napisao je Bora Đorđević.