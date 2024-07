NOĆNA MORA JUGOSLOVENSKE GLUMICE: Izbacili je iz stana, živela na ULICI, imala je samo 39 kilograma "Sada imamo REDOVNE OBROKE"

Jadranka Matković ostala je upamćena po ulozi Rebeke Palisander u filmu "Nad lipom 35", a njen život u poslednjih nekoliko godina nije bio nimalo lak. Situacija se popravila otkako živi u Domu za stara i nemoćna lica u Medveščaku.

foto: Printscreen/Youtube/Jadranka Matković

Ova 74-godišnja glumica je glumila u "Velo mistu" i "Dirigenti i muzičari" kao i brojnim pozorišnim ulogama, a život je uspeo da je slomi.

- Lepo smo se proveli iako smo znali da je đubre, da ne radimo Šekspira. Bili smo posmatrani, a u goste su nam dolazila sva lica muzike. Njihov pristup poslu me je fascinirao.

Za razliku od glumaca, muzičari su preduzimljivi i nezavisni, veliki profesionalci. Odlično smo se proveli na snimanju. Ima kolega koji kažu da nikada tako nešto ne bi uradili, ali i to je posao.

Atmosfera je bila odlična, snimio je Enes Midžić, profesor kamere na Akademiji, sve je bilo profesionalno - rekla nam je u prošlogodišnjem intervjuu Jadranka Matković, koja sada živi u Domu za stara i nemoćna lica Medveščak.

Noćna mora glumcie

foto: Printscreen YouTube

Pre toga je proživela zaista težak period, kojeg ne voli da se seća, a bolnih trenutaka koje je preživela nakon što je izbačena iz stana ne želi da pamti.

Pre nekoliko godina je, naime, iseljena iz stana u Zvonimirovoj u kojem je živela od 1988. Njene stvari su bačene na ulicu, a ona se srušila od šoka i trebalo joj je mnogo vremena da se oporavi od te noćne more.

- Doktor mi je savetovao da to izbacim iz glave jer kada počnem da se vraćam filmu i razmišljam o njemu, to me stvarno izluđuje. Razbolela sam se, uništilo me, sve dok nisam pao na 39 kilograma i završila u bolnici. Nemogućnost da bilo šta uradim je bila nepodnošljiva, zato sam otišla u dom - rekla nam je tada.

foto: Printscreen/Youtube/Jadranka Matković

Kada je izbačena na ulicu, a advokat je došao da je obavesti da to više nije njen dom, Jadranka je kolabirala od šoka i od tada je njeno zdravlje ozbiljno narušeno.

- Otkako sam u domu, dobro sam se oporavila. Mora da sam se ugojila šest, sedam kilograma. Imamo redovne obroke, dovela sam sebe u red. Najveće probleme mi je pravio stres. Stres oko stana, iseljenje, šta god da je izazvalo moje loše zdravlje. Sve je to za mene bio šok. – rekla je glumica.

foto: Printscreen YouTube

I ne žali što se preselila u dom za penzionere, iako joj je trebalo vremena da se navikne na kućni red.

- Ovde je svoje penzionerske dane provodio i pokojni Ante Babaja. Tamo je snimio divan dokumentarac "Dobro jutro", o životu u domu, korisnicima, osoblju - kaže Jadranka.

Bogata biografija

Rođena je u Mostaru. Otac joj je bio učitelj, pa se kao dijete preselila u Sarajevo, gdje je završila osnovnu i klasičnu gimnaziju, što joj je, kaže, postavilo dobre obrazovne temelje.

Početkom sedamdesetih Jadranka Matković dobija prve uloge u dramskim TV serijama i na filmu, a rado se priseća projekata na kojima je radila sa legendarnim rediteljima Joškom Marušićem i Krešimirom Golikom. Danas se kaje što je ceo život provela kao slobodnjak.

foto: Printscreen YouTube

- Posle Akademije pozvan sam u Komediju, gde sam radio predstavu sa svojom dragom drugaricom Smiljkom Benčet, koja je nedavno preminula. Zajedno sa Parom radili smo predstavu "Pred nosom“ Josipa Horvata. Igrala je Smiljku, njenog supruga Vladimira Jagarića, Žarka Potočnjaka, Marijana Radmilovića, koji će kasnije postati intendant HNK, Vladimira Krstulovića. Divno smo se proveli.

Tek što sam završila Akademiju, primala sam honorar koji je pokojni Štefančić vredno plaćao. Bila je druga Komedija, bili su manji ali kompaktan ansambl, žao mi je što nisam ušla - kaže ona.

(Kurir.rs/Večernji list/I.M.)