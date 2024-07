ŽIKINU DINASTIJU GLEDALA PRED SMRT, NJEN MUŽ NIKAD: 40 godina krila tajnu zašto je napustila ekipu "Morala sam to da PREKINEM"

Na današnji dan 1934. godine u Novom Sadu rođena je velika pozorišna i filmska glumica Darinka Dara Čalenić. Ova umetnica domaćoj publici je najprepoznatljiva po ulozi Dare u serijalu "Žikina Dinastija".

Iako je od njene smrti prošlo tri godine, a filmsku ekipu je napustila nakon trećeg dela i dalje odzvanja replika "Bobo, sine, ljubi ga majka".

Dara je preminula 2. marta 2021. u 87. godini. Sahranjena je u krugu porodice u Novom Sadu, a posthumno je odlikovana povodom Dana državnosti Srbije.

Ipak, o njenom životu nije se znalo gotovo ništa. A mi vas u njenu čast podsećamo na poslednji intervju koji je dala Kuriru 2017. godine.

Da bi se stiglo do Dare Čalenić (82), nekad ste morali da potegnete do Njujorka ili da putujete makar do Novog Sada za vreme održavanja Sterijinog pozorja.

Danas je čuvena pozorišna i filmska glumica silom prilika u Beogradu, jer je nakon moždanog udara prikovana za krevet i ne može da leti avionom. Želela je da starost provede u kući na Floridi, a ostala je u Srbiji.Tiho kucamo i otvaraju se vrata njenog stana, dočekuje nas njihova prijateljica s osmehom, a vesti da je tekst o njoj izašao u Kuriru već je stigla.

Ljubi ga majka

- Javili su nam prijatelji iz Amerike. Dara ne voli da daje intervjue. Danas je baš naša slava Đurđevdan, a i moj rođendan. Ništa nije slučajno - objašnjava nam Vlada Petrić (89), čuveni profesor sa Harvarda i već pola veka životni saputnik velike umetnice koju je proslavila uloga Dare u filmu „Lude godine“.

Glumica lista svoj primerak novina.

- Vidi, Vlado, kako nam je lepa slika, a na ovoj drugoj si ispao debeo. Gde ste našli ove fotografije? Ništa od toga nemam sačuvano - požalila nam se Čalenićeva.

Diktafon se uključio, a moje prvo pitanje je bilo kako danas gleda na svoju ulogu u prva tri nastavka serijala „Žikina dinastija“, koju je snimila pre 40 godina.

- Nisam to ništa gledala do pre dva meseca. Dopalo mi se. Gidra i ja smo kao stvoreni za komediju, pa nije ni čudo što nas je reditelj spojio i izabrao da nosimo film. „Žikina dinastija“ je napravljen za narod, a mi smo prema sebi veoma strogi. Film se voli zbog Gidre, a malo i mene. Ne mislim da sam neka velika glumica. Gledaoce ne možete prevariti. U ovoj priči su se prepoznali obični ljudi i svako je pronašao nešto što ga zanima - iskrena je glumica.

Dara ni danas ne vidi ništa posebno u njenoj replici: "Bobo sine, ljubi ga majka."

- Tipična rečenica svakog roditelja. Snimanje filma pamtim po tome da je uvek bilo mnogo publike i iza kamere - kaže.

Bračna svađa

Naša sagovornica se povukla sa scene pre više od 40 godina.

- Nije mi žao. Otišla sam i iz "Žikine dinastije“ jer nisam živela u Srbiji. Amerika je bila zanimljiva za mene kao umetnika. Odlazila sam na izložbe, u pozorište i filmske susrete. Družili smo se s Endijem Vorholom i Lorin Bekol, a Orson Vels je često bio u našem društvu. Davno je bilo da se setim - sleže ramenima nekadašnja glumica Narodnog pozorišta. Na druženju s Darom prisustvovali smo maloj bračnoj svađi, ali i dokazu velike ljubavi.

- Vlada mi je dao ulogu u „Laži i paralaži“ da bi bio sa mnom. Došla sam iz Novog Sada u Beograd, a on mi je bio prvi reditelj - priča Dara.

Petrić dodaje da danas svojoj ženi ne može da nađe nijednu manu, ali da nikad nije pogledao njenu ulogu u "Ludim godinama".

- Dara je meni sada mnogo bliža. Bolest je smirila njen karakter. Nismo se slagali u umetnosti, a sad me sve sluša - hvali nam se profesor.

Želja da mi dođu Marija i Boba

Kad priča o "Ludim godinama“, Dara se sa snimanja najviše seća Gidre, prijatelja Milana i prije Jelene.

- Volela bih da opet sretnem i svog sina Bobu, kao i Mariju - kratko je rekla glumica kad smo joj postavili pitanje o njenoj filmskoj deci.

Slava prođe i kao da te nije bilo

Ružica Sokić je bila Darina najbolja prijateljica.

- Nas dve nikad nismo ni sanjale da ćemo biti poznate glumice. Ima kolega koji maštaju o velikoj karijeri, a nas nije zanimala popularnost. Često smo zajedno slušale Mocarta. Volela je klasiku, kao i knjige. To sve prođe, ko da nije bilo. Ceo život.

Brata Nemci odveli u logor

Vlada Petrić mi objašnjava da priča o Dari nije potpuna bez osvrta na njeno detinjstvo i rane iz Drugog svetskog rata.

- Brata su joj odveli u logor. Bio je zarobljen u Poljskoj. Tragediju nosi na duši - kaže Vlado.Glumica objašnjava da je retko pričala o ovom periodu svog života i da često i danas sanja svog starijeg brata kako je nosi na ramenima.

Zaveštanje

Bila je supruga teoretičara filma Vlade Petrića, sa kojim je ostavila veliko zaveštanje Srbiji.

- Moja supruga i ja sve što imamo zaveštali smo Kinoteci i Pozorju. Bez tih dveju institucija ne bismo postali ovo što jesmo. Takva odluka proističe iz želje da se odužimo zemlji u kojoj smo školovani i gde smo proveli mladost. Svojim naučno-vaspitnim radom odužio sam se i Americi, čiji sam takođe državljanin, gde mi je bilo omogućeno da se usavršim u oblasti koja me je zanimala - govorio je za života Petrić za Kurir.

