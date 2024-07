PREMINUO LEGENDARNI DI-DŽEJ: Sve se desilo iznenada, oglasila se porodica!

Preminuo Tomas Brukner (49) DJ rođen u Minhenu najpoznatiji kao koproducent elektro house hita "Loneliness" koji je bio na vrhu top lista, a Brukner se vodio pod pseudonimom Tomcraft.

Tomasova porodica je njegovom profilu na društvenoj mreži Instagram potvrdila da je juče preminuo. Uzrok smrti za sada nije poznat.

"Teška srca moramo da vas obavestimo da je juče, 15.07.2024., preminuo naš voljeni otac i suprug. Zauvek ćemo te nositi u našim srcima i voleti te dok se ponovo ne sretnemo."

Pre samo tri dana, Brukner je podelio objavu na Instagramu u kojoj je rezimirao svoj DJ set na Steinbruh Open Air festivalu.

U objavi na Facebooku odajući počast svom prijatelju, DJ Vestbam je napisao da je pre samo dve nedelje puštao muziku zajedno s Bruknerom.

"Razgovarao sam s njim pre tri dana i rekao je da se oporavlja od gripa, ali je izgledao dobro. Tom je imao fantastičnu novu muziku i jako se radovao sa svima nama na Rave The Planetu. Kao što sada znamo: to se neće dogoditi. To je zaista srceparajuće. Počivaj u miru brate."

