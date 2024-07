GLUMICA KRISTINA JOVANOVIĆ KIKA NAJAVILA NOVI SINGL "MORE": Pesma je letnja, ljubavna i nežna, ali govori i o SLOBODI

Izdavačka kuća Mascom sa velikim zadovoljstvom najavljuje novu saradnju sa kantautorkom Kristinom Jovanović, poznatijom pod nadimkom KIKA.

Široj javnosti Kristina je poznata kao glumica, zapažena po televizijskim, filmskim i pozorišnim ulogama („Kalkanski krugovi 3“, „Reži“ - osvojila nagradu za glavnu žensku ulogu na Evolution Mallorca International Film Festival, „Igra sudbine“, „Istine i laži“, „Sinđelići“, „Crni leptir“…). Svoju umetničku svestranost kao i ljubav ka rokenrolu ostvaruje kroz saradnju sa bendom E-Play i kao voditeljska jedne od sezona televizijske muzičke emisije „Tri boje zvuka“.

foto: Andreja Marković

Sa dva objavljena albuma KIKA je na domaćoj sceni stekla reputaciju multitalentovane i perspektivne autorke. Prvo kroz istoimeni bend a kasnije kao solo artist KIKA je prošla nekoliko žanrovskih faza čime je dokazala svoju umetničku zrelost. Njeni nastupi su eksplozivni i u svakom segmentu superiorni.

Saradnja Mascoma i KIKE biće ozvaničena 18. jula objavljivanjem novog singla „More“.

"U protekloj godini sam se posvetila muzici više nego ikada. Nastale su neke pesme u koje smo se kao bend jako zaljubili. Shvatili smo i da ljudi sjajno reaguju na njih na svirkama pa smo odlučili da se ozbiljno potrudimo da pesme dođu do što većeg broja ljudi. U pravom trenutku je naišla divna ekipa koja je izmaštala i napravila sjajan spot. Tako je došlo vreme da nađemo partnera sa kojim ćemo da prezentujemo ovu novu priču. Tražili smo, pitali, istraživali i to što nam je potrebno smo našli smo u Mascomu. Veoma se radujem našoj saradnji. Čini se da imamo istu viziju. Mislim da će ove pesme pronaći svoje ljude a Mascom je tu da nam u tome pomogne. Nek nam je sa srećom," izjavila je povodom nove saradnje KIKA.

foto: Promo

Spot će biti dostupan u četvrtak, 18. jula na njenom Youtube kanalu a pesma na svim striming servisima.

Kika je o novom singlu rekla:

– Pesma "More" je letnja, ljubavna i nežna. Ona tretira teme zaljubljenosti, maštanja, kao i pronalaženja ljepote u sitnicama. Kroz video spot smo želeli da prikažemo kako more, odnosno ono što su simboli za more, a to su sloboda, ljubav, sreća, širina, prihvatanje može svaka osoba da nađe i da ga stvori u sebi. Važno je naći horizont sa koga sve djeluje moguće i gdje je skroz u redu biti to što jesi kakav jesi - prenosi crnogorski Dan.

foto: Ana Miladinović

Izdavačka kuća Mascom, kao ekskluzivni predstavnik Warner Music grupe za Srbiju i Crnu Goru, intenzivno proširuje spisak izvođača sa kojima započinje saradnju.

Iako je trenutni muzički trend bitno naklonjen balkanskom zvuku, u Mascomovom katalogu će uvek posebno mesto imati rokenrol. Samim tim je dolazak KIKE pod okrilje ove izdavačke kuće je veoma važno.

foto: Nebojša Mandić

„Kristinin rad pratimo dugo i bilo je pitanje trenutka kada ćemo započeti saradnju. Kikina nova pesma je apsolutni letnji favorit i delimo istu viziju po pitanju budućih pesama i albuma. S obzirom na naše višedecenijsko iskustvo u muzičkoj industriji i resurse kojima u promotivnom i distributivnom smislu raspolažemo mislimo da će KIKA konačno imati tretman kakav kao artist zaslužuje,“ izjavio je Slobodan Loka Nešović direktor izdavačke kuće Mascom.