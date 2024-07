"RISTOVSKI ME JE ODBIO, A ONDA ME MOLIO DA MU NAPIŠEM ULOGU" Evo kada je glumac prvi put OKRENUO LEĐA Bajiću: "Želeo sam..."

Radoš Bajić je šokirao domaću javnost objaviviši na Instagramu da je razočaran u kolegu i nekadašnjeg dobrog prijatelja Lazara Ristovskog.

Dvojica glumaca su kolege s klase, a tokom studentskih dana su bili veoma bliski, što je Bajić i otkrio u objavi koju je nazvao "Opelo za jednu mladost", a u kojoj je između ostalog naveo da su nekada sve delili.

Ono što je manje je poznato je to da je Bajić svojevremeno želeo da Lazar Ristovski i Bogdan Diklić, kao njegovi prijatelji s klase, glume u kultnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja", što su oni odbili, mada se Ristovski kasnije predomislio.

- Odbili su me neki glumci. Na primer, imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveni Dragan Nikolić prihvatio da igra ulogu Žote, koju Dik nije hteo, a kada je "Selo gori" krenulo da hara, zvao me je Lazar i molio da mu napišem ulogu… što sam sa zadovoljstvom i učinio - ispričao je Radoš Bajić svojevremeno gostujući u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Bajić je inače, pre dve godine, takođe javno izrazio razočaranje što ga kolege s klase nisu podržale na promociji monografije "Moj život - moja priča". On se tada oglasio na Instagramu, gde je imenovao one koje je pozvao, a koji se nisu pojavili da mu pruže podršku.

"I tako… 'Moj život - moja priča'… u knjizi koja je bila povod da okupim prijatelje. U svakom danu imamo važne i važnije stvari. Klasići sa kojima sam 1976. diplomirao glumu - nisu došli, ni Dik (Bogdan Diklić), ni Lazar (Ristovski), ni Savićeva (Snežana Savić), ni Ivica Klemenc, ni Ljilja Stjepanović… niko... I mnogi drugi su imali nešto preče, i ja to razumem… Hvala onima koji su došli. Život ide dalje, a knjiga koju držim u ruci ostaje da svedoči o mojim usponima i padovima, o pobedama i porazima", napisao je Radoš Bajić tada na Istagramu uz fotografiju na kojoj pozira s monografijom.

Podsetimo, Radoš Bajić podigao je danas buru na društvenim mrežama kada je otkrio da Lazar Ristovski "više nije onaj čovek koga je poznavao".

"On iz Ravnog Sela, ja iz moje Medveđe. Hodamo i jedemo šta se našlo. On grize jabuku, ja parče kifle, pa razmenjujemo kao braća. Sve to pre pola veka, na beogradskom asfaltu ispred Skupštine. ... Nas dvojica, čisti, mladi, i visoki kao jablanovi, studenti glume i najbolji drugovi. Noć, dan bez prestanka, uvek i svuda zajedno. Vreme oskudnosti i siromaštva, ali i idilična priča o večnom zavetu, o drugarstvu, časti i poštenju...

Pedeset godina kasnije sve je otišlo u prah i pepeo, u pohlepu i gramzivost, u bahatost i otklon od svake normalnosti... To više nije čovek koga sam poznavao, čijim uspesima sam se radovao, sa kojim sam delio snove i prelepu mladost... Gde je nestao moj najbolji drug koji bi danas da nikome ne da ni zalogaj čak ni meni? Koji bi sve za sebe? Bože Svevišnji, ako nam uzimaš snagu, sačuvaj nam dušu, obraz i čast...", napisao je Bajić uz fotografiju iz prošlosti, na kojoj je s glumcem Lazarom Ristovskim.

Nakon brojnih komentara koje je izazvao ovaj Radošev tekst, oglasio se i drugi akter priče:

- Nemam komentara na te gluposti. Izvinite, doviđenja - kratko je poručio Lazar za Telegraf.

