"U NOVINARSTVU I GLUMI NALAZIM JEDNAKE IZAZOVE" Matea Trifunović o radu na Kurir televiziji i novoj predstavi "OSAM ŽENA"

Novinarka Kurir televizije i glumica Matea Trifunović proteklog vikenda odigrala je svoju diplomsku predstavu "Osam žena" u okviru Teatrijuma. Letnja scena Kapetan Mišinog zdanja bila je mala da primi sve posetioce koji su došli da pogledaju čuvenu komediju, nastalu iz pera pisca Robera Tome.

foto: Privatna Arhiva

- Na ideju da radimo ovaj komad došle smo nakon što smo pogledale francuski film "Osam žena". Malo je drama sa svim ženskim likovima, pa je zbog toga ovaj komad bio interesantan za moj ženski deo klase - kaže Matea, koja tumači lik Pjerete.

foto: Privatna Arhiva

"Osam žena", u režiji glumca Igora Đorđevića, govori o jednoj naizgled srećnoj porodici, kojoj božićno jutro menja živote nakon što muškog člana porodice pronađu ubijenog u svojoj sobi. Ženski članovi shvataju da je ubica jedna od njih osam. Tekst je inspirisan detektivskim romanima Agate Kristi, dok je prednost data komičnom zapletu i situacijama baziranim na trilerskom žanru, što je pisac postigao poigravanjem stereotipima, pa čak i mizoginim odnosima prema ženama.

foto: Ivan Jovanović

- U glumu sam se zaljubila još u osnovnoj školi igrajući predstave u omladinskom pozorištu Dadov, nakon čega je logičan splet okolnosti bio da ću to i studirati. Igor Đorđević i Milica Kralj primili su me na svoju klasu i naučili me svemu što sada znam o glumi - kaže naša koleginica, pored koje u predstavi "Osam žena" igraju i studentkinje Akademije umetnosti u Beogradu Tamara Mladenović, Marija Damjanov, Nataša Miovčić, Tijana Gal, Neda Vuković, Sara Čizmović, Ana Pogorelić.

foto: Ivan Jovanović

Inače, Matea je već šest meseci i lice Kurir televizije, gde radi kao reporterka u emisiji "Puls Srbije".

- Vremenom sam shvatila da su televizijsko novinarstvo i gluma usko povezani i da mi jednako pružaju zadovoljstvo da se svakog dana iskažem i sretnem s novim izazovima. U glumi igram druge likove, dok sam na televiziji svoja i imam priliku da gledaoce izveštavam o svim aktuelnim dnevnim temama. Najlepše se osećam kad pomognemo nekom u nevolji - zaključuje Matea.

Kurir/ Teodora Borozan