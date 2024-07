PREMINULA ČUVENA GLUMICA: O ovim njenim ulogama pričao je svet

Glumica Čeng Pei-pei, najpoznatija po svojim ulogama u borilačkim veštinama u filmovima kao što su „Dođi pij sa mnom” i "Pritajeni tigar, skriveni zmaj”, je preminula. Imala je 78 godina.

"Teška srca objavljujemo da su glasine istinite. Naša majka, Čeng Pei Pei, preminula je mirno kod kuće okružena svojim najmilijima 17. jula", napisala je njena porodica u saopštenju objavljenom na Fejsbuku u petak.

Rekli su da je ona živela sa retkom, progresivnom bolešću poznatom kao kortikobazalna degeneracija (CBD). Stanje uzrokuje da se sve veći broj moždanih ćelija oštećuje i umire tokom vremena, što dovodi do pogoršanja problema sa kretanjem, govorom, pamćenjem i gutanjem, navodi se na veb stranici Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva. Trenutno nije dokazano da tretman zaustavlja njegovo napredovanje.

Preminula glumica Čeng Pei pei foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Odlučila je da ovu vest ne objavljuje u javnosti kako bi mogla privatno da se pozabavi svojim stanjem i da preostalo vreme provede sa decom i unucima", navodi se u saopštenju.

"Svim njenim prijateljima, kolegama i fanovima, hvala vam na podršci koju ste joj pružali tokom godina. Naša mama je želela da bude zapamćena po tome kakva je bila: legendarna kraljica borilačkih veština... svestrana, nagrađivana glumica čija je filmska i televizijska karijera trajala više od šest decenija, ne samo u Aziji, već i na međunarodnom nivou“, nastavlja se u saopštenju.

Rođena u Šangaju 1946. godine, Čeng je trenirala balet dok je bio u školi pre nego što se kao tinejdžerka preselio u Hong Kong.

Zatim je upisala kurs za obuku izvođačkih umetnosti u filmskoj produkcijskoj kompaniji Shav Brothers Studio, pioniru žanra kung fu filma, prema veb stranici Hong Kong Movie Database (HKMDB).

Imala je četvoro dece foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovo je navelo Čeng da uspostavi svoju glumačku karijeru u filmovima braće Šo, kao što su istorijska drama iz 1964. "Poslednja žena iz Šanga"“, u kojoj je igrala plesačicu, i romansa iz 1964. "Ljubavnikov kamen".

Njena revolucionarna uloga došla je dve godine kasnije, kada je igrala kao vešta borilačka veštica u akcionom kriminalističkom klasiku „Dođi pij sa mnom“.

Imala je četvoro dece

Čeng se kasnije udala, preselila se u Sjedinjene Američke Države 1971. Ona i njen muž su imali četvoro dece, ali su se na kraju razveli.

Vratila se u Hong Kong 1990-ih, prema HKMDB, pre nego što je glumila u Oskarom nagrađenoj akcionoj avanturi iz 2000. godine "Pritajeni tigar, skriveni zmaj”, u kojoj je igrala Džejd Foks.

"Uvek sam spremna za borbu. To je uzbudljivo. Uvek sam bio aktivna osoba, pa kada sam dobio priliku da glumim scene tuče, bio sam srećan što sam to uradio.“, rekla je Čeng za časopis Time Out 2015.

Njena poslednja uloga bila je provodadžija u akcionom filmu "Mulan" iz 2020.

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

06:53 MALO KO ZNA DA SU ROĐENI BRAT I SESTRA! Tamara Dragičević otkrila kako je gluma ušla u njihovu porodicu