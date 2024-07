NA DANIMA KOMEDIJE U KUMANOVU PREDSTAVA "AUTOPUT SAGBAMA" VRANJANSKOG POZORIŠTA: "Verujemo da će se publici dopasti"

Predstava „Autoput Sagbama“, Pozorišta „Bora Stanković“, uvrštena je u selekciju 27. Dana komedije u Kumanovu. Nastup vranjskog ansambla, kako je najavljeno planiran je za 27. septembar u 20 časova na sceni NUCK Trajko Prokopiev u Kumanovu.

Predstava je urađena po tekstu Gorana Ibrajtera, u režiji Bogdana Jankovića.

foto: Kurir.rs/T.S.

"Sve je spremno za premijeru. Svi smo spremni, čekamo publiku radujemo se da osetimo taj prvi kontakt i taj "Fit Bet" i verujemo da će se publici predstava dopasti, da je zanimljiva i uzbudljiva, da je tema vrlo i savremena i da su svi imali neki kontakt sa tim, pošto je u pitanju internet prevara, tako da verujemo da će biti vrlo interesantno," rekao je za Kurir reditelj predstave "Autoput Sagbama", Bogdan Janković uoči njenog premijernog izvođenja u maju u Pozorištu "Bora Stanković" u Vranju.

On je istakao da je ovo njegova prva saradnja sa vranjskim Pozorištem.

foto: Kurir.rs/T.S.

"Prvi put da sam u Vranju, samim tim ovo je i prva saradnja sa pozorištem u Vranju. Rad je bio fantastičan, ljudi su zaista bili otvoreni i spremni da istražujemo, da napravimo najbolje što možemo tako da su utisci vrlo, vrlo pozitivni," ističe Janković.

On objašnjava da je svaka predstava izazov, svaka predstava je novi početak i za glumce i za reditelja i za sve saradnike koji su uključeni u predstavu.

"Ovde ih je bilo dosta iz same kuće, kostimograf i scenograf su inače ljudi iz pozorišta tako da mislim da je izazov prihvaćen i uspešno savladan".

foto: Kurir.rs/T.S.

Otkriva da je ovo prva njegova režija posle šest godina u Srbiji.

"Zadnjih sedam godina živim u Nemačkoj u Berlinu. Tamo živim i radim tako da je ovo neka vrsta povratka u Srbiju i eto posle dugo godina jedan projekat u Srbiji i vrlo se radujem, što je to baš bilo Vranje," rekao je za Kurir reditelj predstave "Autoput Sagbama", Bogdan Janković.

Predstava je rađena po tekstu Gorana Ibrajtera.

Reč je o savremenoj komediji koja govori o internet prevarama, a kojima je svako od nas, bar jednom svedočio.

foto: Kurir.rs/T.S.

"Sve je počelo jednostavno. Dobio sam mejl kao i mnogi drugi ljudi ne samo kod nas verujem da je i u svetu tako, a čujem da jeste. I onda sam počeo da istražujem znači trebalo je samo da uplatim 10.000 dolara nekom neznanom junaku advokatu u Nigeriji i da dobijem ne znam nekih 18 miliona dolara nasledstvo od nekog opet neznanog rođaka koji je poginuo u Nigeriji i onda me to zaintrigiralo. Pretpostavio sam da neki ljudi nasedaju na tu priču. Kasnije dok sam se bavio nekim istraživanjima shvatio sam da se zaista to dešava, međutim ta priča je samo povod. U pozadini stoji ne znam neka čudna potreba koja je kod nas prisutna da se dođe do nekakve lake zarade, ili se veruje u neko čudo koje će rešiti sve naše egzistencijalne probleme. Dosta sam se bavio i sam, a i sa Bogdanom dok smo pričali o radu na ovoj predstavi tim motivacijskim faktorom kako neko poveruje u jednu takvu priču koja je prilično providna, ali ipak se dešava da ljudi uđu u takvu avanturu. Kada već govorimo o tom motivacijskom planu sama činjenica da u svakom gradu u svakom mestu u ovoj zemlji vi imate gomilu lokala u kojima se nalaze kladionice. To je ta težnja da se na neki čudan način dođe do rešenja egzistencijalnih problema kao da bežimo od realnosti od potrebe od nužnosti u stvari da se na neki način pozabavimo sopstvenom sudbinom i da rešimo svoje egzistencijalne probleme," naveo je dramaturg Goran Ibrajter.

foto: Kurir.rs/T.S.

Vranjanski ansambl poslednjih desetak godina izrasta u jedan vrlo ozbiljan, relevantan pozorišni ansambl. On kaže da mu je drago što je reditelj Bogdan Janković prihvatio da se uključi u ovaj projekat, jer su oni i ranije sarađivali pre njegovog odlaska u Nemačku.

"To je reditelj s kojim se ja apsolutno dobro razumem. Funkcionišemo na, neću reći istim, ali vrlo sličnim talasnim dužinama i kao i njega i mene zbilja raduje njegov povratak na našu pozorišnu scenu," rekao je za Kurir Ibrajter.

On je napomenuo da poznaje vranjanski ansambl koji je kako navodi "sazreo i koji poslednjih desetak godina izrasta u jedan vrlo ozbiljan, relevantan pozorišni ansambl.

foto: Kurir.rs/T.S.

"I to kad kažem mislim na ukupan pozorišni prostor Srbije," ističe dramaturg Goran Ibrajter.

U predstavi Autoput Sagbama igraju glumci Bojan Jovanović, Tamara Stošić, Nenad Nedeljković, Nikola Stojković i Anđela Vlajković. U premijeri u maju je uživala vranjska publika, reagujući na svaku komičnu situaciju briljantnih aktera priče o internet prevarama.