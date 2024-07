"KAKO SE ŽIVI U SVOJOJ ISTINI" Jelena Đokić o novom filmu Rajka Grlića i utiscima s tek završenog festivala u Puli

Pulski filmski festival otvoren je premijerom filma "Svemu dođe kraj" reditelja Rajka Grlića, a deo ekipe su i naši glumci Boris Isaković i Jelena Đokić, koja tumači glavnu žensku ulogu. Radnja filma prati uspešnog zagrebačkog advokata koji se sukobljava s moćnim klijentom, zbog čega izgubi sve. Ipak, on se ne predaje.

foto: Pula film festival

- Manje-više sve priče koje sam pričao uvek su negde plus-minus ljubavne priče, jer mi se čini da se kroz ljubavne priče u ovako malim sredinama kao što je naša, kroz te intimne trenutke, najbolje ogledava društvo u kome živimo. Ovde je svakodnevni život tako zagađen politikom i tom celom takozvanom društvenom stvarnošću, da se to duboko odražava na intimne živote ljudi - rekao je reditelj na konferenciji za medije.

foto: Promo

Novi Grlićev film sniman je u Zagrebu prema scenariju novinara i pisca Ante Tomića i u produkciji "Interfilma". Jelena igra Ninu Stefančić.

- Dobila sam ulogu na kastingu, iako u scenariju piše Nina, crvenokosa, 46... Ali to što me je izabrao reditelj, dodatno mi je bilo vetar u leđa. Uspeli smo veoma lepo da se čujemo, ja njega i on mene. Rajko je neviđena energija. Zvala sam ga Dečko Rajko, jer ima tu mladalačku snagu. Polovidba zavisi od kapetana broda, a on je baš bio dobar, dobar kapetan - podelila je utiske s novinarima Đokićeva, koja se u scenario zaljubila na prvo čitanje.

foto: Pula film festival

- Napravljen je po motivima Krležinog romana "Na rubu pameti". Za početak, pročitajte, molim vas, taj roman. Ja nisam ni znala, eto, moja malenkost i, da ne kažem, glupost... Nisam znala uopšte da je čovek pisao romane. Fantastičan je i po njegovima motivima Ante Tomić je napisao naš scenario. Priča je oslobađajuća, jer gura svakog pojedinca da se usudi da živi u svojoj istini - istakla je glumica, kojoj su, kako kaže, najteže pala noćna snimanja.

- U četiri ujutru, kad se svi raspadamo, spava nam se i pada koncentracija, Rajko je i dalje tu i baca neke fore. Trudila sam se da opravdam to poverenje koje mi je ukazano, jer sam ulogu dobila preko kastinga. Nadam se da nije ostao razočaran - priznala je glumica.

foto: Pula film festival

Jelena je pred prikazivanje filma podelila i utiske o Puli.

- Prvi put sam u Areni, i to sa ovakvim filmom. Nisam želela da ga gledam pre premijere - rekla je glumica, koju ćemo ove jeseni gledati i u seriji "Crna svadba 2" na Superstar kanalu. Tu je ostvarila kompleksnu ulogu psihološkinje Nataše Janković, kojoj nastavak priče donosi mnogo izazova.