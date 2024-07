BRAVO ZA ANICU DOBRU NA OTVARANJU 31. FESTIVALA EVROPSKOG FILMA PALIĆ: Uručenje nagrade "Aleksandar Lifka", a čeka nas 150 filmova

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković obratila se sinoć na svečanosti povodom otvaranja 31. Festivala evropskog filma Palić, u okviru kog će biti prikazano 150 filmova, raspoređenih u 17 selekcija, poručivši da je reč o manifestaciji koja predstavlja praznik filmske umetnosti i koja je decenijama unazad među najvažnijim kulturnim događajima u Srbiji i regionu.

foto: Promo

Prema njenim rečima, ključni segmenti svakog renomiranog filmskog festivala, poput ovog na Paliću, jesu dobar odabir filmova, stručan žiri, radionice i prateći programi koji afirmišu i promovišu filmsku umetnost.

"Festival evropskog filma Palić je mesto na kome se susreću savremena evropska kinematografija i tradicija autorskog i umetničkog filma i iz godine u godinu dobija na kvalitetu i ugledu i iznova dokazuje zašto je jedan od zvanično najuzbudljivijih umetničkih festivala u Evropi", rekla je predsednica Pokrajinske vlade.

foto: Promo

Gojkovićeva je istakla da je ovaj kraj naše zemlje poznat po brojnim velikim umetnicima i raskošnom kulturnom nasleđu, čiji je važan deo i bioskopski život koji je pre 113 godina zasnovao Aleksandar Lifka.

„Zahvaljujući palićkom festivalu, njegovim vrednim organizatorima i podršci države na svim nivoima, tradicija filma na severu Srbije ne samo da je živa, već se ona duže od tri decenije stalno oplemenjuje“, izjavila je Gojkovićeva.

Na otvaranju Festivala obratili su se i državni sekretar Ministarstva kulture Miomir Đorđević i član Gradskog veća Subotice zadužen za obrazovanje i kulturu Milanka Kostić.

foto: Nebojša Babić

Na svečanosti su uručene nagrade "Aleksandar Lifka" za doprinos evropskoj kinematografiji - u kategoriji domaćih stvaralaca glumici Anici Dobroj, koja je i otvorila Festival, i direktoru fotografije Fedonu Papamihaelu u kategoriji inostranih stvaralaca, dok je reditelju Ademiru Kenoviću dodeljena regionalna "Lifka". Glavni takmičarski program otvoren je projekcijom filma “Sva lica dobrote” reditelja Jorgosa Lantimosa.

– Anica – dobra u životu i Anica – odlična na filmu – našalio se Zelenović uručivši joj priznanje, a prekidana povicima – "Bravo" dramska umetnica je kazala:

foto: Damir Vujković

"Razmišljajući o tome kako je došlo do toga da ja večeras uopšte stojim na ovom mestu, i delim sa vama ove važne trenutke za mene, pomislila sam da to ipak nije samo zbog filmova koje i ja i vi volimo. Mislim da je i zbog onoga što se dešava pre, onoga što stoji ispred, a i svega onoga što stoji iza jednog filma. A to su te neke nevidljive, tanane, jako fine niti, koje mi glumci mislima prenosimo do vas. A vi ih, na svu sreću, prepoznajete".

N. H.