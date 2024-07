RANIJE JE BILO - KOLIKO PARA, TOLIKO MUZIKE, A DANAS IDEJE NEDOSTAJU Anica Dobra na Paliću: "Snimam svaki film kao da mi je prvi"

Festival evropskog filma otvorila je u subotu veče glumica Anica Dobra na Letnjoj pozornici na Paliću. Publika je mogla da vidi film "Sva lica dobrote" reditelja Jorgosa Lantimosa, a pre njega uručena su priznanja "Aleksandar Lifka" Anici, Fidonu Papamajklu i Ademiru Kenoviću.

Radoslav Zelenović, direktor 31. Festivala evropskog filma Palić, uručio je nagradu u kategoriji domaćih stvaralaca našoj proslavljenoj glumici.

- Od samog početka, nagrade su sastavni deo njene glumačke karijere: od Zlatne arene do Sterijine nagrade, od "Carice Teodore" do nagrade "Zoran Radmilović" i Zlatne kamere, najpriznatije nemačke nagrade. Od Pule, Monpeljea, Višija, Minhena, do Palića. Nagrada "Aleksandar Lifka", koju večeras dodeljujemo Anici Dobri, svrstava je u red onih koji su ostavili dubok trag u našoj kinematografiji. Priključuje se Mileni Dravić, Bati Živojinoviću, Miri Banjac, Ljubiši Samardžiću, Evi Ras, Aleksandru Berčeku, Miri Karanović, Mikiju Manojloviću, Slavku Štimcu, Mileni Zupančič, Radetu Šerbedžiji. Anica Dobra u životu i Anica odlična na filmu - istakao je Zelenović, što je pozdravljeno iz publike povicima "bravo".

Anica Dobra je svoje utiske sumirala dan kasnije na konferenciji za medije.

- Sada mogu da nađem azil i mir u svom poslu. Nagrade nisu deo našeg posla, već neka tačka na "i" i višnjica na torti. One su potvrda da sam na dobrom putu - rekla je glumica.

Film, kaže, ne bi bio kompletan bez ljudi iza kamere.

- Jedni bez drugih ne možemo da funkcionišemo i samo se nadograđujemo. Mi glumci dolazimo na kraju da domaštamo. Palić ima dobar ukus. Nije uvek stvar stomaka. O ulogama razmišljam instinktom. Glumački samo razmišljam o svom liku, a kroz razgovor sa autorima vidim celu sliku. Danas se retko rade čitajuće probe. Nema se vremena, a ni novca da se svi ljudi dovedu za jedan sto. Kada se to desi, to je najdragoceniji proces rada. To dovede do novih rešenja. Scenario je samo početak, a ne kraj. Kad postoji ta čarolija, postojaće i ovakvi festivali. Nadam se da neće doći vreme da veštačka inteligencija zameni glumca. Mislim da će živ čovek uvek biti ekskluziva sa svim greškama i manama koje nosi i sa svime što može da ispolji u trenutku - priznala je Dobra.

Ona se osvrnula na to kako sprema uloge.

- Svako iskustvo može da bude drugačije, a da nas učini prokletim. Imamo sreću da radimo posao koji volimo. Nije svaki scenario takav da se dožive sreća i zadovoljstvo. Nekada se sklope kockice, i nije to slučajnost. Sve je to neka matematika. Dugo sam razmišljala šta da kažem na dodeli, a onda sam odlučila da govorim o tome što poznajem. Želela sam da ispričam šta je istina - otkrila je dramska umetnica.

Jedno od pitanja novinara je bilo da uporedi uslove rada nekad i danas.

- Producenti su tu da ograniče nas glumce u tome šta mi želimo da domaštamo. Nismo na istim stranama. Ranije je bilo - koliko para, toliko muzike, a danas ideje nedostaju. I onda ih treba uraditi kao poslednju stvar u životu. Uslovi rada ne bi trebalo da utiču na naš posao. Snimala sam film u Sloveniji kao da mi je prvi u karijeri - zaključila je Anica Dobra.

