OVAKO IZGLEDA DOM NAŠE ČUVENE GLUMICE: Sve pršti od luksuza i ANTIKVITETA u saloncu u SRCU VRAČARA, ima i NAPOLEONOVO OGLEDALO

Stan od sto kvadrata, stilski uređen i vrlo lepo raspoređen je dom Jelice Sretenović. Dramska umetnica, napoznatija po ulozi Koke iz serije "Bolji život", nekretninu je pazarila pre više od dve decenije, kada je prodala kuću na Zvezdari i vratila se srcu srpske prestonice Vračaru.

Naime, Jelica je tu prvo živela sa pokojnim suprugom Mišom. U neko doba poželela je da ode na Zvezdaru gde je odrasla, ali ju je srce ipak vuklo u centar svih zbivanja i tvrdi da nikada nije požalila što je kuću zamenila za stan.

- Iako sam odrasla na Zvezdari, navikla sam se na Vračar, jer sam ovde već tri decenije i on je za mene srce grada. Kao i svi ljudi koji stanuju u ovom kraju, najviše volim Kalenić pijacu i na nju svraćam kad god sam u prolazu, a čim prođem kroz njenu malu zelenu kapiju, osećam da sam na svojoj teritoriji. Poslednjih godina ova pijaca se polako menja i prilagođava novim tendencijama, ali i dalje ima dušu i poseban šarm. Pored nje volim i stare kafane koje polako izumiru. Vračar ima i Beogradsko dramsko pozorište sa svojim specifičnim repertoarom, a u ovoj opštini je i Dadov, gde su mnogi glumci napravili prve korake. Ljudi koji ovde stanuju izuzetno su vezani i za Gradić Pejton, koji pamtim još od doba kada se izgradio i za sve nas predstavljao jedno moderno zdanje. Izvesno je da će biti srušen, jer to zahteva grad koji postaje metropola, pa mislim da bi još malo trebalo da uživamo u tom ambijentu, ispričala je Jelica.

Glumičin stan salonskog je tipa sa dve spavaće sobe, trpezarijom i dnevnim boravkom, a čitav enterijer ispunjen je knjigama i slikama koje je sa suprugom donosila sa putovanja.

- Najviše vremena provodim u trpezariji, pa sam se potrudila da je uredim onako kako se to meni dopada. Kada sam se doselila, tu su bile cvetne tapete koje su mi se u prvi mah sviđale. Međutim, jarke boje su vremenom počele da mi smetaju. Srećom, gostovala sam u emisiji Lee Kiš Vikend vizija i osvojila nagradu koja je pretpostavljala da mi majstori Jub boja okreče jednu prostoriju u kući. Rešila sam da to bude trpezarija i izabrala kombinaciju sive, narandžaste i kajsija boje, koje su se odlično uklopile sa nameštajem. Prija mi da baš tu sedim sa gostima, jer imam veliki sto za kojim se okupljamo, a bogami često i nešto prezalogajimo - kazala je ona pa dodala:

- Drago mi je i da napravim pravi ručak za one koje volim, ali to ne radim često, nego samo onda kada imam dovoljno strpljena. Moja kuhinja je mala, što je dobro, jer mi je sve nadohvat ruke. Kada sam se uselila, jedino tu nisam menjala ništa, osim bele tehnike, pošto mi se činilo da je ovo odlično rešenje.

Dom Jelice Sretenović specifičan je po jednoj stvari

Jelica ne voli lustere i centralno osvetljenje, stoga je nekretnina oplemenjena svećnjacima, a najdraža su joj dva koja je dobila na poklon od svojih ćerki Ane i Olje.

- Sveće često palim i preko dana, a uveče obavezno, jer one ambijentu daju posebnu atmosferu. Veoma sam vezana i za slike koje sam smestila u svaku prostoriju. Ovaj stan je srećom salonski i ima dosta zidova, pa sam na njih mogla da rasporedim sva umetnička dela koja sam godinama prikupljala. Da sam kupila stan novijeg datuma, verovatno bih neke morala da stavim u ostavu. Najdraža mi je devojka sa šeširom umetnice Ane Bartoni, koju smo Miša i ja doneli iz Italije. Bili smo na putovanju i u galeriji u Riminiju videli to predivno delo, koje sam morala da imam. Prolazili smo kroz različite peripetije da bi je preneli preko granice, ali ne žalim zbog toga. Kad god je pogledam, osetim neko olakšanje, jer imam utisak da me čuva, kaže Jelica.

Od svih stvari u kući, Koki je najdraže antikvarno ogledalo Napoleona III, smešteno u dnevnoj sobi, koje je dobila od muža za prvu godišnjicu braka.

- To je jedan od prvih antikviteta koje smo uneli u naš dom. Da ostanem bez njega, bila bih veoma nesrećna. Iako se ne vezujem za nameštaj i nije mi žao kada promenim stvari u kući, ne mogu da zamislim životni prostor bez tog ogledala. Isto takvo poseduje i Skupština grada, kao i još nekoliko porodica u Beogradu. Prekoputa njega su moje najdraže lutke – Mileva i Albert Ajnštajn, koje sam kupila na Kalenić pijaci. Pošto je Albert bio veoma nestašan i ponekad grub prema svojoj ženi, uvek ih nameštam tako da je on grli, zaključila je duhovito dramska umetnica koja je za sam kraj otkrila da se u domu najbolje odmara uz TV i grickalice.

