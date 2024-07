ŽIKA TODOROVIĆ NESTAO SA JAVNE SCENE, A EVO GDE JE SADA: Mesecima ga niko nije video, a trenutno je na njemu POSEBNOM MESTU

Glumac Srđan Žika Todorović nalazi se na zasluženom odmoru na primorju Crne Gore. Dramski umetnik se već neko vreme drži daleko od očiju javnosti, a poslednjih meseci je gotovo nemoguće videti ga.

foto: Zorana Jevtić

Ipak, ovoga puta je napravio presedan, te se oglasio na svom Instagram profilu fotografijom sa mora. Umetnik letuje u Bigovu, gde ima porodičnu kuću.

On se uslikao pored mora sa osmehom na licu, a uz to je kratko napisao:

- Bigovo krcato! Puno k‘o oko, nemaš peškir gde da staviš - kratko je poručio Todorović uz fotografiju.

Ovo je prava letnja oaza mira glumca, koji tradicionalno svake godine provede i po nekoliko nedelja na crnogorskom primorju. Dom na moru tipičnog je izgleda, a spoljašnost je urađena od starog kamena, kao i većina kuća na primroju.

Kafiće i restorane u ovom mestu drže uglavnom neko od Žikinih prijatelja, te se on, gde god da pođe oseća kao kod kuće, kao da je u Beogradu.

Glumac je na svom Instagramu više puta delio deliće atmosfere sa zasluženog odmora, a imali smo priliku da vidimo i njegovu suprugu Anu, kako uživa uz kaficu sa pogledom na moru.

Kurir u Bigovu

foto: Petar Aleksić

Ekipa Kurira maltene svake godine ordinira na primorju, odakle izveštavamo kako poznati uživaju na odmoru. Tako smo prošle godine posetili Bigovo, gde glumac letuje i porazgovarali sa komšijama.

- Kako se ne sećamo Bore. Kad nije imao posla u Beogradu, ovde je boravio stalno. Najviše je voleo da sedi na svojoj terasi i da gleda u more. Na stolu obavezno rakijica domaća, a supruga mu sprema ribu. Bila su to srećna vremena. Supruga mu je tu i ona je predivna, kulturna i fina dama - rekao nam je jedan starosedelac Bigove.

Glumac poznaje sve kafiće foto: Damir Dervišagić

Druga komšinica je otkrila kakav je Žika Todorović.

- Žika je posebna priča. Uvek kad prođe, kulturno se javi. Kad je bio mlađi, bacio bi neku foru kad prođe ulicom, pa se smejemo unuk i ja. Interesantno da ga prošle godine nisam nijednom videla, a koliko sam spazila, ni sad nije tu. Moguće da će doći krajem leta, tada more ima posebnu draž - priča nam ona.

Sećanja

Podsetimo, pre dve godine Žika je u jednoj ispovesti pričao o tome šta ga sve veže za Bigovu.

Glumac uživa na moru

- To je naša porodična kuća. Imam maćehu Karolinu i sestre. Imam svoj sprat. Za 16 godina ovo je prvo leto da nisam otišao zbog korone. To je oaza u kojoj sam opušten, u kojoj u gaćama mogu da odem do kafane. Niko me ne gleda i ne smara. Zamisli da u Budvi izađem i sednem, ne bih mogao da živim - rekao je ranije Žika i osvrnuo se na gubitak sina pre par godina.

- Jako je teško. Svaki deo kuće, svaka cigla, svaki zidić... Kad odem na plažu, setim se kako smo se svi kupali zajedno. Teško je odgovoriti. Bigova je ostalo moje mesto. Mogao bih da živim tamo čitave godine - naveo je on tada.

(Kurir/I.M.)

Bonus video:

06:59 STARS EP 351