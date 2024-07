ZBOG NJENIH FOTOGRAFIJA U KUPAĆEM JE JUGOSLAVIJA ZANEMELA: Pevačicu je zaveo OVAJ FUDBALER, a gubitak BLIZANACA je slomio!

Radmila Karaklajić bila je muzička zvezda sedamdesetih godina, a o njoj je pričala cela Evropa, ali i svet. Rođena je 1939. godine u Beogradu. Na Vračaru je provela detinjstvo sa doajenim jugoslovenskog glumišta Batom Živojinovićem i Draganom Nikolićem. Bila je nestašna devojčica, ali kao i takva uzorna učenica gimnazije, kasnije diplomanta engleskog i književnosti. Još u gimnazijskim danima isticala je svoj talenat za muziku.

Fotografije u kupaćem kostimu izazvale su pomamu

Njene fotografije, poziranje u kupaćem kostimu što je u to doba bila retkost, izazvali su pravi bum na estradi. Veliki broj festivalskih takmičenja naprosto je pokoravala svojom razigranošću, emocijom, neprikrivenim atributima.

Radmila Karaklajić bila je velika zvezda foto: Printscreen/Instagram

Veza sa fudbalerom

Dok je služio vojsku u Požarevcu, grbavički Džordž Best, kako su nazivali fudbalera Fikreta Mujkića Piketa, zbližio se sa Radmilom. Mada je tek raščistio bračnu vezu sa misicom Radmilom Živković sevnula je neopisiva ljubavna priča. Prvi paparazzo vezan je upravo za ovaj ljubavni par. Prekrivali su naslovne strane svih tabloida. Ipak, bez bračne luke tužno je okončana ova ljubavna idila.

Fikret Mujkić foto: Yugopapir

Voleli su je od Jugoslavije do SSSR-a

Nastupala je na Beogradskom proljeću, Opatijskom i Splitskom festivalu na kojem je sa Vice Vukovim otpjevala duetsku numeru „Bokeljske noći“, odnosi prvo mesto i dobija hit pesmu. Nije samo da je volela jugoslovenska publika nego je bila omiljena širom sveta, u mediteranskim zemljama, Americi, Australiji. Izuzetnu karijeru je postigla SSSR-u. Ruskinje su čak svojim ćerkama davale njeno ime, Radmiločka kako su je zvali.

Radmila Karaklajić foto: Pritnscreen

U mnogima je izazivala ljubomoru. Tako je spremljena za turneju sa Đorđem Marjanovićem s kojim je imala duet i „Sedmoricom mladih“ bila odbijena tri dana pre polaska. Obrazloženje je bilo da tobože peva na engleskom pa to može da bude loše protumačeno. A da nije bilo tako je poziv koji je dobila netom za samostalnu turneju po SSSR-u koja je trajala šest meseci.

Gubitak blizanaca je potpuno slomio

Kojekakve priče su kolale o njoj ,a koje su dolazile iz estradnih kuloara. A ona privatno imala i te kako tužnih, tragičnih i turbulentnih momenata. Imala je dva braka, izgubila blizance nakon čega se povukla iz javnosti. A onda se podigla. Dobila je sina Ognjena sa kojim je shvatila vrednost života. Sa 15-godišnjim sinom je 90-ih otišla na Kipar, radila u bankarskoj kompaniji.

"Sa Draganom Tomjanovićem, gitaristom popularnog beogradskog benda Meksikanski trio, ušla sam u brak u velikoj ljubavi, ali posle venčanja je svako otišao kod svojih jer nismo imali gde da živimo zajedno - ispričala je pre nekoliko godina za Blic.

" Nakon sedam meseci moji roditelji su bili razočarani da im ćerka posle završenih studija engleskog jezika bira nestalnu muzičku karijeru i nema gde da živi sa mužem. Prešla sam kod Dragana i njegovih roditelja u kuću gde smo "uživali" u prolaznoj sobi punih sedam godina. Nismo imali dece i kada je ljubav prestala, razveli smo se", ispričala je pevačica.

Mediji su pisali da je izgubila blizance, nakon čega je tri godine bila u lošem stanju ali ipak je nastavila hrabro dalje i postala majka, kada je na svet donela sina Ognjena.

"Kad podvučem crtu, ja sam u stvari srećan čovek. Ponajviše zato što sam u ovom ovakvom životu pojedinim ljudima učinila neke momente lepim, unela im optimizam, a to je donelo sreću i meni. Srećna sam i zato što se ljudi i danas kad me vide nasmeše i ljubazno me pozdrave. To, valjda, nešto znači", zaključila je Radmila.

Bez nacionalne penzije

Nakon nastupa u Kijevu 2009. godine, Radmila je shvatila sa koliko je ljubavi i ushićenja primljena od tamošnje publike. A onda je kazala da se njena država oduvek prema njoj ophodila kao maćeha. Dodala je da joj ni nacionalnu penziju joj nikada nisu dodelili.

