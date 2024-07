"OTKRIĆEMO SVE TAJNE ŠOU-BIZNISA" Voditelji nove emisije STARS SPECIJAL najavljuju spektakl svake subote na Kurir televiziji

u subotu, 27. jula, u 16.10, na Kurir televiziji startuje nova zabavna emisija "Stars specijal". Ovaj neobični i jedinstveni TV format ideja je urednika integrisane Zabavne redakcije u Kuriru Gorana Jovanovića, a svoj doprinos u njenoj razradi dali su i direktor spoljnih produkcija Kurir televizije Ivan Kleut, urednica Showbiza na Espreso portalu i jedna od voditeljki emisije "Divan šou" na Kurir televiziji Milica Stanimirović i Olivija Jontić, kojoj najveći deo radne biografije zauzima mesto radijskog voditelja, što je već 20 godina.

foto: Zorana Jevtić

U razgovoru za TV Ekran, ovo četvoro kolega kao voditelji "Stars specijala" otkrivaju kakvo iznenađenje spremaju gledaocima.

Prilično je neobično da usred leta počinje nova emisija, možda hrabro?

Goran: Dugo imam ideju o ovakvom formatu, ali tek nedavno su se iskristalisali ključni elementi za njenu razradu. Zahvalan sam svima koji su svojim predlozima poboljšali njen nacrt, kao i čelnim ljudima kompanije, koji su prepoznali potencijal ovog projekta i, u pravu ste, hrabro stali iza ideje da počne usred leta. Ali za dobre stvari vreme je uvek pravo. Milica: Ovo može samo Goran Jovanović! Kad mi je predložio da budem u emisiji, pomislila sam - gde usred leta! Međutim, ubrzo sam shvatila da se na dobre stvari ne čeka previše. Jeste hrabro, ali kad imate profesionalce pored sebe, ništa nije nemoguće.

Olivija: Idejni tvorac i "mozak operacije" je Goran, naš kolovođa, predvodnik i glas razuma i ludosti. Hrabar potez, ali uz hrabrost ide i ludost, a u ovom četvercu je ima i previše.

Ivan: Program Kurir televizije ne ide na letnji odmor. Leto nas je i inspirisalo da pokrenemo emisiju s mnogo zabave, priče i muzike. Dok se gledaoci subotom po podne odmaraju uz televiziju, nek čuju i vide nešto novo i zabave se s nama gledajući poznate kako se odmaraju.

foto: Zorana Jevtić

Je li klasičan koncept emisije prevaziđen, vaša ima četiri voditelja, ali nema goste?

Olivija: Nama je i nas mnogo, još nam samo gost fali. Šalu na stranu, ideja je da radimo nešto novo, u skladu s tim izbegli smo postojeće formate i napravili nešto drugačije, čemu ćemo uz našu ludu energiju dati poseban pečat.

Goran: Danas svako ko ima telefon i profil na društvenim mrežama može da postane kreator sadržaja. Ono što u takvoj kakofoniji izdvaja uspešne i uticajne jeste kvalitet sadržaja, energija koju prenose i emocija koju izazovu. To je i naš cilj. Želimo da pokažemo šta se krije iza vesti, da iznesemo dublju analizu najaktuelnijih priča, da otkrijemo nove detalje i ekskluzivne informacije, ali pre svega da se i mi dobro zabavimo i to priuštimo gledaocima.

foto: Zorana Jevtić

Ivan: Autobus može da se kreće bez putnika, ali ne i bez vozača. (Ivan Kleut Njegoš) Ne ide to. Sem ako nisi u busu u filmu "Brzina". E sad vi zamislite autobus sa četiri šofera! Nema ni na filmu.

Milica: Ovakav koncept je falio Srbiji. Previše je emisija u kojima su gosti poznate ličnosti, koje se ljute ako im postavite pitanje koje im ne odgovara, već žele da gostuju samo ako nešto promovišu. Narod je željan mišljenja, diskusije, humora, ali i svađa. Za nas četvoro kažu da smo ljudi bez dlake na jeziku, koji znaju da pohvale, ali i da skrenu pažnju na nešto što je loše. Sve to radimo uz dozu ironije i sarkazma. I kažu da smo veoma duhoviti.

Hoćete li se zameriti nekim poznatim ličnostima?

Ivan: Estradni meni je raznovrstan - samo nisi uvek raspoložen za supu ili hladno predjelo. To što je neko poznata ličnost ne lišava ga odgovornosti za postupke. Ne zanima nas neka osoba kao majka ili otac, jer to je njihova lična uloga, interesuje nas ono što radi profesionalno. Da ne volimo poznate i to što oni rade, ne bismo im posvetili emisiju. Mi ćemo o njima pričati, kao što svi komentarišu, samo javno. I uvek ćemo ih hvaliti kad je to vredno lepih reči.

foto: Zorana Jevtić

Goran: Verovatno će neki biti pogođeni onim što će čuti, ali moj posao nije da čuvam njihova nežna osećanja, već da gledaocima dam činjenice i priuštim im zabavu. Živimo u doba licemerja, u kom isti ljudi koji sebi daju za pravo da osuđuju druge kukaju kao ranjene zveri kada se i sami nađu s druge strane te priče. Posao nam je da ovakve stvari razotkrijemo, da postavimo šou-biznis scenu pred ogledalo. A šta će u njemu videti, nije naša krivica.

Milica: Budući da pišem kolumnu "Milica Opasnica", već sam se zamerila nekim poznatim ličnostima, ali u tome ne vidim problem. Potrudiću se da razumeju zašto nešto govorim, jer nikad nemam lošu nameru. Ne mogu svi da nas vole, moramo nekoga i da iritiramo, a to je znak da smo uspeli. Pratimo aktuelne teme koje su izazvale najviše komentara na mrežama, a biće najviše skandala i šok priznanja.

Olivija: Bićemo frapantni, intrigantni i nimalo tolerantni, ali pravični. Svako će to tumačiti kako mu odgovara, te tako verujem da će biti i onih koji baš neće imati razumevanja za naše komentare na njihove postupke. Do njih je.

Da li će vaše različite poslovne biografije doprineti dinamičnosti emisije?

Olivija: Spojio nas je Goranov odličan njuh za dobar rejting! Sve nam je različito - od radnog i životnog iskustva, preko staža, do godina, samo nam je energija ista i nemerljiva. Kada kažem da ćemo grmeti, to zaista mislim!

Goran: Razlike su i u iskustvu i razvojnom putu koji smo prošli, i po godinama, stavovima koje imamo, a ono što nas najviše vezuje od prvog dana jeste ljubav prema ovom projektu, vera u to da ćemo doneti nešto novo i dobro i želja da damo sve od sebe da tako i bude.

foto: Zorana Jevtić

Milica: Ja sam najmlađa u timu, ali nemojte da vas moje godine zbune, ipak mene zovu Opasnica. I Olivija i Goran i Ivan su veliki profesionalci, od kojih sam dosta naučila. U ovom specijalu imate specijaliste za radio, televiziju i portale, pa gde ćete bolje. Mi smo uspešni, lepi, poštovani, zreli, odgovorni, luckasti, dinamični i harizmatični ljudi i verujem da će sve to doprineti i dinamičnosti naše emisije.

Ivan: Goran je svakome od nas znao da kaže čarobne reči i ubedi nas. U istom smo poslu godinama, ali smo svi različiti. Svako sa svojim iskustvom, i profesionalnim i životnim, znanjem, različito vidi, doživljava i razmišlja o nekoj temi. Kao u "Seksu i gradu", tako je i u našoj emisiji - neko mora da bude Samanta, pa će biti i dinamike.

Imate li nekih zajedničkih anegdota koje su nastale još tokom priprema za emisiju?

Goran: Neka kolege kažu, mene vezuje klauzula o poverljivosti, a i zbog ubeđivanja da pristanu da rade emisiju, ušao sam u dužničko ropstvo prema svima.

Milica: Samo snimanje promo-materijala je prošlo urnebesno smešno. Mi smostvarno specijalci.

foto: Zorana Jevtić

Olivija: Pripremu emisije pratio bi naslov "Šok! Šok! Šok!". Ali ćutaću kao zalivena, jer ukoliko bilo šta sa snimanja ode u etar, može biti pogubno po mene, ali i sve ostale učesnike.

Ivan: Dobra energija se lako prihvata, oblikuje u još bolju i jaču, i verujem da će to i gledaoci primetiti.

Možete li da kažete da će emisija i vama biti poslastica?

Ivan: Kratko i jasno - da!

Goran: Na nju gledam kao da smo gledaocima dali priliku da zavire na naše kolegijume i sastanke na kojima se razmenjuju mišljenja i informacije. U tome uživam, a kada je neko ovako duhovit i zanimljiv kao što su moje kolege, pa još i potkovan argumentima, mislim da ćemo rad pretvoriti u uživanje svake nedelje.

Milica: Ako radite ono što volite, nećete raditi ni dan u životu. Mi smo jedna velika porodica, a malo ko može da se pohvali ovakvim timom.

Olivija: Toliko smo opčinjeni ovim projektom, verujemo u njega i dobro se zabavljamo, da mi se čini da polako ali sigurno preuzima primat u odnosu na sve drugo. Ovo je jedna od poslastica kojih se ne možeš zasititi.

foto: Zorana Jevtić

Da li je "Stars specijal" samo uvertira u nešto još bolje što nas čeka od jeseni na Kurir televiziji?

Goran: Od ovoga bolje ne može (smeh). Šalu na stranu, verujem da će ovo biti veliko osveženje na već prilično umornoj javnoj sceni i da ćemo gledaocima doneti mnogo smeha, pravih informacija, ali i otkriti im sve što su želeli da znaju o ljudima s javne scene. Što se same televizije tiče, naravno da ovo nije kraj, pripremamo mnogo dobrih originalnih formata u sektoru zabave.

Milica: Kurir televizija uvek pomera granice. Ovakvu emisiju niste mogli nikad da vidite na našim televizijama, a ono što vas čeka od jeseni tek će vas patosirati.

Olivija: S obzirom na to da smo imali hrabrosti da jedini pokrenemo novi projekat usred leta, možete samo da naslutite na šta smo sve spremni u skorijoj budućnosti! U Kuriru granice zaista ne postoje.

Ivan: Kurir televizija pomera granice neprekidnim osluškivanjem potreba gledalaca i odgovaranjem na te želje. Ne znam kako će ove tropske temperature uticati na plodove jeseni, ali program naše televizije će od septembra roditi bogato, brojnim novim ukusima. A "Stars specijal" je samo vesnik novog programskog doba.

Bonus video:

01:28:16 STARS SPECIJAL PRVA EMISIJA