OVO JE NAJMLAĐA ĆERKA RADETA ŠERBEDŽIJE KOJA JE PROMENILA IME: U javnosti se više ne predstavlja kao Milica, a ovo je razlog

Mlada pevačica Milica Šerbedžija pokušava da sakrije da je ćerka slavnih roditelja. Najmlađe dete poznatog para odlučila je da sada u javnosti koristi ime Eliot Alma i to sve zbog roditelja.

Muzičarka je naslednica Radeta Šerbedžije i Lenke Udovički, a pred novogodišnje praznike o novom albumu i svojoj odluci da postane Eliot Alma govorila je za Večernji list.

"Borim se s tremom. Mislim da je problem u tome što to shvatam sebe previše lično pa sam odlučila da u javnosti koristim alter ego kako bih depersonalizirala proces izvedbe za sebe. Pokušavam zamisliti da je Eliot Alma samopouzdanija od mene, da je otvorena i zabavna. Ali kada je reč o tome zašto baš to ime, zapravo nema priče iza toga. Alma je moje srednje ime kojim me niko nikada nije nazvao pa sam pomislila zašto ne, a Eliot je samo ime koje mi se sviđa i mislim da dobro zvuči pored Alme", objasnila je Milica.

Milica ima 25 godina i završila je Muzičku akademiju LIPA u Liverpoolu i svoj prvi album snimila sa prijateljima, studentima te škole koju je osnovao Pol Makartni.

foto: Printscreen/Youtube

"Pojavio se nekoliko puta, ali nažalost nikad ga nisam videla. Propustila sam i dodelu svoje diplome, na kojoj ih on sam predaje i rukuje se sa studentima", ispričila je Milica.

O Lenki i Radetu šturo je govorila.

"Dok sam odrastala, prirodno je da mi je bila želja da impresioniram roditelje i dobijem njihovo odobravanje, kao što većina dece čini. Tako da je za mene bio veliki korak kada je došlo vreme da je moja muzika, baš kao i ja, počela da raste i čak postavljati granice prema njima. Postavljanje granica uvek je teško, a Rade je imao mnogo toga da kaže o mom albumu kad sam ga prvi put snimila i pre nego što je bio gotov. Neke od njegovih saveta sam poslušala, a neke nisam, i zbog toga mi je bilo još posebnije kada sam mu pokazala gotov proizvod", otkrila je najmlađa članica umetničke porodice.

foto: Printscreen/Youtube

Proslavljeni glumac Rade Šerbedžija može da se pohvali blistavom karijerom, ali pored toga on vodi i miran i skladan porodičan život na kome mnogi mogu da mu pozavide. U svoje bogastvo on prvenstveno ubraja svoju decu, koje ima čak petoro - četiri ćerke i sina.

U braku sa pokojnom balerinom Ivankom Cerovac Rade je dobio je sina Danila, koji je filmski producent sa kojim je pre nekoliko godina sarađivao i na filmu "Oslobođenje Skoplja". Iz tog braka takođe ima i ćerku Luciju, koja je takođe krenula njegovim stopama i važi za uspešnu hrvatsku glumicu.

Nekoliko godina nakon razvoda Šerbedžija se venčao sa pozorišnom rediteljkom Lenkom Udovički, sa kojom i danas uživa u braku, i sa kojom je dobio tri ćerke - Milicu, Ninu i Vanju.

