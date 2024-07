"IZ SRBIJE STE? SUPER!" Čuveni holivudski reditelj Spajk Li za Kurir o košarci i omiljenim našim igračica

Iako se bliži osmoj deceniji, poznati holivudski reditelj i oskarovac Spajk Li (67) bio je među aktivnijim navijačima na košarkaškoj utakmici Srbije protiv Sjedinjenih Američkih Država. Drim-tim je očekivano došao do pobede protiv "orlova", a posebno je bilo zanimljivo videti kako je Li ispratio ovaj meč.

foto: Aleksandar Knežević

Na tribine fudbalskog stadiona u Lilu, koji je za potrebe Olimpijskih igara pretvoren u dvoranu, pojavio se sa suprugom, sinom i ćerkom. Imao je karakteristični, šareni stajling i nosio je kačket Njujork Niksa. Reakcijama posle dobrih poteza američkih košarkaša nasmejao je ljude oko sebe. Radovao se trojkama drim-tima, skakao posle zakucavanja i na kraju slavio pobedu. Član privatnog obezbeđenja je neprestano bio u pripravnosti, ali je Spajk Li od njega tražio da propusti svakoga ko je želeo da priđe, fotografiše se i porazgovara.

foto: Aleksandar Knežević

Za Kurir je ukratko prokomentarisao reprezentaciju Srbije.

- Iz Srbije ste? Super! Da, uživam u utakmici. Znam da imate nekoliko igrača u NBA, znam Jokića i Bogdanovića, odlični su! - rekao je Spajk Li.

foto: Dado Djilas

Više od 30 godina poznati reditelj je odlazio na utakmice Njujork Niksa. Potrošio je na karte više od 10 miliona dolara, a onda se desio skandal. On je ulazio na ulaz za zaposlene u "Medison kver gardenu", međutim, na jednoj utakmici pre četiri godine desio se problem. Uredno su mu otkucali kartu, da bi ga potom obezbeđenje prisililo da napusti lift koji je vodio do dvorane. - Stavite mi lisice i uhapsite me kao brata Čarlsa Ouklija - rekao im je Li, podsetivši na incident od pre nekoliko godina u "Gardenu", kada je obezbeđenje izbacilo bivšeg igrača Niksa zbog sukoba na sedištima za VIP ličnosti.