GLUMAC JE NAKON ŽURKE PRONAĐEN MRTAV: Svi su verovali da je u pitanju UBISTVO, rezultati obdukcije su ih ŠOKIRALI!

Legendarni Džordž Rivs šest godina je nosio kostim Supermena u televizijskoj seriji Adventures of Superman (1952-1958), kao i u filmu Superman and the Mole Men (1951).

Šesnaeste večeri juna 1959. godine, godinu dana nakon što je serija koja ga je proslavila otkazana, tada 45-godišnji Rivs je tokom žurke pronađen mrtav u svojoj spavaćoj sobi.

Superheroji uglavnom ne umiru, pa je javnosti bila šokirana kada je glumac koji je glumio Supermena, Džordž Rivs, pronađen mrtav od rane iz vatrenog oružja koju je navodno naneo samom sebi.

Samoubistvo zvezde bi samo po sebi bilo dovoljno za tračeve, ali glasine koje su se pojavile kasnije su ga učinile još zanimljivijim. Rivs je navodno imao aferu sa ženom Edija Maniksa, ozloglašenog direktora kompanije "Metro-Goldwyn-Mayer".

Čak se tvrdilo da je njegova supruga Toni Manik priznala na samrti da je njen muž ubio Rivsa u činu osvete i iako nije bilo nepobitnih dokaza koji sugerišu da je Klark Kent sa malih ekrana ubijen, urbana legenda nastavlja da se vrti do danas.

Zvanična istraga proglasila slučaj samoubistvom

Uprkos neodgovorenim pitanjima, Rivsova smrt je zvanično proglašena samoubistvom, na osnovu izjava svedoka, fizičkih dokaza na mestu događaja i izveštaja obdukcije. U istovremenim novinskim člancima, Lemon je pripisao Rivsovo navodno samoubistvo depresiji izazvanoj njegovom „neuspelom karijerom“ i nemogućnošću da nađe još posla.

