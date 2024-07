"NE SAMO DA NISTE DOŠLI..." Milan Vasić RAZOČARAN U KOLEGE nakon koncerta u Prizrenu: "Sad bar znamo kakav odnos imaju prema KiM"

Milan Vasić pevao je u porti manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, gde se okupio veliki broj ljudi, a nakon nastupa se oglasio na Instagramu.

Glumac se uz snimak na kome peva pesmu "Ja sam momče sa Kosova" zahvalio svima koji su došli, ali je imao i zamerku za svoje kolege glumce.

- Cilj mi je bio da okupim najveći broj vernika u manastiru Svetih Arhangela u Prizrenu, u poslednjih 20 godina. I uspeo sam. Najveća radost je što je bilo mnogo dece. U toku pevanja, mogao sam nekoliko puta da zaplačem od sreće. Uspeo sam da ne zaplačem, ali mnogi nisu… Bilo je mnogo emocija, ljudi su pevali, igrali i plakali od sreće. Hvala Igumanu Mihailu što mi je dozvolio da baš ja budem organizator za kulturni deo programa, hvala svim ljudima koji su došli na liturgiju i koncert, hvala mojim kolegama koji su došli kao podrška, hvala svim učesnicima programa i hvala svim poznatim pevačima i glumcima koji, ne samo da nisu došli, nego se ni oglasili nisu - napisao je Milan na Instagramu i dodao da je razočaran:

foto: Nemanja Nikolić

- Prvo sam se zbog toga razočarao, a onda sam shvatio da je bolje ovako, jer sad bar znamo kakav odnos imaju prema Kosovu i Metohiji. Sve u svemu, jako sam ponosan i srećan, vidimo se i dogodine - napisao je Vasić.

Vratio se na Kosovo

Milan Vasić vratio se u svoje rodno selo Veliko Ropotovo blizu Kosovske Kamenice.

Glumac koji je godinama živeo i radio u Beogradu sada veći deo vremena provodi u južnoj srpskoj pokrajini, gde je proveo najlepše dane svog detinjstva i odrastanja.

foto: Kurir tv

Milan će i dalje zbog posla biti vezan za prestonicu, ali kaže da mu prija odlazak na Kosovo.

- Ne smemo da zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo, ne smemo da zaboravimo svoje poreklo, jer ako zaboravimo to, onda ni naši praunuci neće znati da su bili Srbi. Želim narodu da kažem da ide na Kosovo i Metohiju, jer to mnogo znači tamošnjem narodu. Često kontaktiraju sa mnom i sveštenstva iz nekih manastira koji su malo zapostavljeni pa me pozivaju da dođem. To su sve manastiri iz 13, 14, 15. veka, to je bogatstvo i prosto je greota ne otići tamo, a svako ko jednom ode vratiće se ponovo - rekao je Vasić svojevremeno za medije.

(Kurir.rs/ L. S.)

Bonus video:

05:56 ZOVU ME NA SVADBE, DO SAD BIH KUĆU SAGRADIO Malo je poznato da OVAJ GLUMAC IMA NEVEROVATAN GLAS: Ranije sam izbegavao, A SADA...