"JA DOLAZIM SA KOSOVA, PONOSIM SE TIM" Ovi glumci su rođeni u JUŽNOJ SRPSKOJ POKRAJINI, a jedan od njih se vratio U ZAVIČAJ

Glumac Milan Vasić održao je koncert u porti manastira Svetih arhangela u Prizrenu, gde se okupio veliki broj ljudi, a nakon nastupa se oglasio na društvenim mrežama razočaran u svoje kolege. On se uz snimak na kome peva pesmu "Ja sam momče sa Kosova" zahvalio svima koji su došli, ali je imao i zamerku za svoje kolege glumce.

- Cilj mi je bio da okupim najveći broj vernika u manastiru Svetih arhangela u Prizrenu u poslednjih 20 godina. I uspeo sam. Najveća radost je što je bilo mnogo dece. U toku pevanja mogao sam nekoliko puta da zaplačem od sreće. Uspeo sam da ne zaplačem, ali mnogi nisu... Bilo je mnogo emocija, ljudi su pevali, igrali i plakali od sreće. Hvala igumanu Mihailu što mi je dozvolio da baš ja budem organizator kulturnog dela programa, hvala svim ljudima koji su došli na liturgiju i koncert, hvala mojim kolegama koji su došli kao podrška, hvala svim učesnicima programa i hvala svim poznatim pevačima i glumcima koji ne samo da nisu došli nego se ni oglasili nisu - napisao je Milan na Instagramu i dodao da je razočaran.

- Prvo sam se zbog toga razočarao, a onda sam shvatio da je bolje ovako, jer sad bar znamo kakav odnos imaju prema Kosovu i Metohiji. Sve u svemu, jako sam ponosan i srećan, vidimo se i dogodine - napisao je Vasić. Milan Vasić vratio se u svoje rodno selo Veliko Ropotovo blizu Kosovske Kamenice.

Glumac koji je godinama živeo i radio u Beogradu sada veći deo vremena provodi u južnoj srpskoj pokrajini, gde je proveo najlepše dane svog detinjstva i odrastanja.

Milan nije jedini umetnik koji voli Kosovo i ponosno govori o njemu. Denis Murić je iz Zvečana, Milica Tomašević, zvezda serije "Igra sudbine", koja je rođena u Suvom Grlu na Kosovu, često provodi vreme u zavičaju, kao i Milena Jakšić iz Kosovske Mitrovice.

Denis Murić, pre desetak godina dobio je nagradu za najboljeg glumca na 43. Festu za ulogu Harisa u filmu "Ničije dete". Mladog naturščika već tada videli su kao naslednika Slavka Štimca, koji se još kao dečak proslavio kao glumac. Denisu se ispunila želja upiše Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, a danas je jedan od najtraženijih mladi glumaca svoje generacije.

- Živimo u situaciji gde ne znaš čija si država i gde si ti u celom njihovom geopolitičkom procesu. Voleo bih da realizujemo u Zvečanu narednim godinama neki festival, da prosto ljudi imaju razloga da odu u bioskop - rekao je Murić nakon projekcije filma "Zlatni dečko" u svom zavičaju.

Na Akademiji za film i režiju u Moskvi, među dvadesetak polaznika iz celog sveta, nalazi se Milena Jakšić iz Kosovske Mitrovice. Mlada glumica i članica ansambla Narodnog pozorišta iz Prištine, a u Rusiji u doba pandemije završila je postdiplomske studije.

- Ljudima koji prate rad Nikite Mihalkova asocijacija na Srbiju je Miloš Biković. Na prvom mestu je svakako Kusturica, zatim Goran Bregović, a posle naša rakija i Biković. Rad i poznanstvo sa Nikitom zauzima posebnu etapu u mom životu, vratio mi je veru u umetnost. U sebe. Ohrabrio me je da nastavim dalje da istražujem, što me je dovelo i do GITIS, koji trenutno završavam. Teško je u nekoliko rečenica opisati iskustvo koje nosim s njegove akademije. Danas sam deo njegove pozorišne trupe u Moskvi, deo njegove "komande", kako on voli da kaže, i najmanje jednom mesečno se srećemo i igramo predstavu „Metamorfoze“, koju je on režirao i u kojoj učestvuje. Bilo je mnogo lekcija, ali savet koji je ostao upečatljiv je: „Biti iskren ili biti originalan. I to je sve.“ - ovako je za Kurir govorila Milena, koju smo gledali i u seriji "Južni vetar".

Glumica Milica Tomašević, zvezda serije "Igra sudbine", koja je rođena u Suvom Grlu na Kosovu, u koje i danas rado odlazi.

- To je moje selo južno od Ibra, put Peći. Selo me je uvek privlačilo i ono me vezuje za detinjstvo iz kojeg crpim inspiraciju. Tamo sam kao mala provodila dosta vremena. Podseća me na mušmule, orahe veličine manje jabuke, podseća me na slavu, na staru lampu na gas. Da samo ja odlučujem, išla bih mnogo češće i u to selo i u drugo, dedino selo Zagulj, i u Zubin Potok, gde sam živela i završila osnovnu školu, ali zbog obaveza ne idem koliko bih želela. Ipak, kad god nađem malo slobodnog vremena, uvek se rado vraćam - rekla je Milica za Kosovo onlajn.