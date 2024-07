NAJPOZNATIJA SREMICA NA SVETU DOBILA MURAL U ZAVIČAJU: Ulazi u 95. godinu, voli da čita, kuva svaki dan i ide na pijacu FOTO

Glumica Mira Banjac dobila je mural u Sremskoj Mitrovici, a priznanje ovoj zaslužnoj umetnici iz Srema odalo je udruženje Art front. Autor murala je Alen Dimić, a u planu je da ovaj velelepni rad bude upotpunjen portretom glumca Petra Kralja. Dimić je takođe istaknuti Mitrovčanin i samo nastavlja višedecenijsku praksu oslikavanja znamenitih gradskih fasada.

- Sam grad dobija novi imidž. Kad bi Mitrovica stavila svakog znamenitog građanina na zid, u svakoj ulici bi bila makar tri murala - kažu umetnik za RTV.

Mira je slavu stekla veoma mlada i do sada je odigrala preko 300 uloga, a najviše je ostala upamćena po tome što je bila žena iz naroda. Glumom se bavi već 70 godina i pripada prvoj generaciji glumaca koja je završila Pozorišnu školu u prestonici Vojvodine. Posle stotinu uloga u pozorištu, 30 na filmu i 20 u TV serijama, nakon što je obišla bukvalno ceo svet - zna se da ničeg ne bi bilo bez Srema.

Mira Banjac je rođena u Erdeviku, a godinama živi u Novom Sadu sa sinom Branom. Uprkos tome što je 2021. doživela tešku saobraćajnu nesreću i ulazi u 95. godinu, slavna glumica kuva, ide na pijacu i brine se o nasledniku.

- Glava je zdrava, samo nju čuvam. Mogu i volim da čitam, pratim izdavaštvo, neke nove pisce koji dolaze... Ne mogu da učestvujem na silnim promocijama, iako me zovu. Pokušavam da budem korisna sebi i svojoj okolini, živim normalan život, imam bolesnog sina oko kojeg sam zauzeta, nemam toliko vremena za sebe. Skuvam ručak, namirim nas oboje, i to je to - kaže Mira Banjac, žena koju mnogi smatraju najpoznatijom Sremicom.

Pored Mire, svoje slike na zidu su dobili Dragan Martinović i komičar Srđan Dinčić.

Od Konstrakte do Vlatka Stefanovskog

Udruženje Art front organizuje festival od 15. do 17. avgusta. Ovaj trodnevni praznik muzike i zajedništva predvodi lista izvođača koja parira najatraktivnijim muzičkim festivalima u regionu i šire.

Mesto održavanja je stadion Sokolskog društva Partizan, a njegove zvezde su Letu štuke, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Konstrakta, Vlatko Stefanovski, Buč Kesidi i drugi. Dnevna ulaznica je 1.500, a komplet 3.500.

