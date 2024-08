TIHOMIR STANIĆ NAJAVIO PREDSTAVU KOJA ĆE BITI KULTNA: 22 godine tumačim Iva Andrića, a sem fizičke sličnosti spaja nas JOŠ NEŠTO

U emisiji Puls Srbije gostovao je naš proslavljeni glumc Tihomir Stanić.

Trenutno je angažovan na monodrami "Na drini ćuprija" gde tumač lik pisca ovog kultnog romana, Ive Andrića:

- Večeras igram "Na Drini ćuprija". U predstavi pripovedam odlomke iz romana. To radim već 22 godine. Večeras će predstava biti izvedena na sceni letnjeg pozorišta "Teatrijum" umesto druge predstave koja je otkazana zbog bolesti. Predstava će se igrati i 7. avgusta tako da pozivam gledaoce koji ne stignu da dođu večeras da dođu tada.

Na pitanje voditeljke Anastasije Čanović koje su sličnosti između njega i našeg nobelovca osim fizičkog izgleda Stanić je u šali izgovorio:

- Pa to što sam mnogo pametan. Šalu na stranu: fasciniran sam njegovim delom i ličnošću.On jeste moja velika inspiracija i u tom njegovom delu može da se crpi mnogo toga.

Govorio je o sutrašnjoj premijeri predstave "Mušica" koja će biti izvedena takođe u "Teatrijumu".

- Sutra je premijera predstav "Mušica". Glumačka ekipa je jako mlada. To su studenti ili tek svršeni studenti glume. Aleksandra Maraš je jedina ženska uloga i ja sam fasciniran njenim talentom. Dođite draga publiko to da gledate to će biti hit. Pre 40 godina u toj predstavi su igrali Neda Arneri, Lazar Ristovski, Ivica Klemenc, Goran Bukilić, a sada igraju mladi glumci. Gledao sam jednu probu i mislim da će to biti kultna predstava.

