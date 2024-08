"SLAVA JE ZA GOSPOJINU" OD 22. DO 27. AVGUSTA U NOVOM BEČEJU! Detaljan program manifestacije koja okuplja više od 100.000 ljudi

Nije ni čudo što se tako udobno i prirodno smestila u Balaševićeve stihove: “Stara stvar u Novom Bečeju, slava je za Gospojinu...“, kada je vole mnogo dalje od Novog Bečeja, Vojvodine i Srbije. Čime će to ove godine organizatori Gospojine, jedne od najpopularnijih manifestacija na našim prostorima, obradovati mnogobrojne goste, koji će se okupiti u Novom Bečeju od 22-27.avgusta, rekli su na današnjem (1. avgust 2024.) predstavljanju u Turističkoj organizaciji Srbije.

Najavljujući koncertni program u kome će nastupiti: Ivana Peters, Đorđe David, Kerber, Sloba Radanović i Dragana Mirković, Saša Dujin, direktor Turističke organizacije Novi Bečej, rekao je da koncertni program jeste ono što privlači najveći broj posetilaca manifestacije ali da su i prateći programi poput takmičenja u kuvanju riblje čorbe, revija paradnih zaprega, ulica zanatskog piva ili dečija ulica osvojili srca redovnih posetilaca Gospojine. On je dodao da ovogodišnja manifestacija ujedno proslavlja trideseti rođendan i da će imati dadatno istaknut taj svečarski karakter.

foto: Opština Novi Bečej

- Odavno sam želeo da nastupim na Gospojini, ali me je pomalo uhvatila trema kada sam prošle godine prisustvovao koncertu Sarsa i video prostor na kome je preko 50.000 ljudi ludovalo uz rokenrol zvuke. Jako mi je drago što ću ispuniti svoju davnašnju da nastupim na ovoj fantastičnoj manifestaciji. Ne kažem to iz kurtoazije, tako perfektnu organizaciju odavno nisam video. Mnogi veliki gradovi ne mogu da popune rokenrol koncerte, a Novi Bečej dovodi u svoje mesto više od 50.000 ljudi koji uživaju u rokenrol koncertima. To je velika stvar. Posebno mi je drago što nastupam na 30 jubilej manifestije - rekao je Đorđe David.

Ivana Peters je istakla da posle svega što je čula o Novom Bečeju i manifestaciji žali što neće moći da ostane još nekoliko dana, ali da poziva sve da provedu u ovoj prelepo sređenoj varošici vikend. Organizatori su joj čvrsto obećali da će joj sačuvati deo pobedničke riblje čorbe sa takmičenja koje se održava dan pred njihov koncert.

Nevena Subotić, PR manifestacije objasnila je fenomen Gospojine, koja i posle 30 godina okuplja preko 100.000 posetilaca i zadržava najviši kvalitet programa i organizacije:

- Gospojina je nastala iz simpatičnog programa – revije paradnih zaprega, koju su povodom mesne slave organizovali ljubitelji konja u Novom Bečeju. 2006. program je obogaćen koncertima i pratećim programima i do danas svojim vrhunskim ambijentom između divno uređenog cvetnog keja i prelepe obale, perfektnom organizacijom uz divnu atmosferu u celom gradu, privlači ogroman broj posetilaca. Da li je razlog taj fantastičan ambijent na obali Tise, koncerti vrhunskih izvođača ili jednostavno novobečejska gostoljubivost jošuvek nismo otkrili. Verovatno sve zajedno.

foto: Opština Novi Bečej

Čuveni po divnoj plaži uz Tisu, čardama na obali, vožnji kočijama, čamcima, brodovima Novobečejci pozivaju goste da otkriju čari njihovog mesta i okoline tokom Gospojine. Ima puno toga da se vidi, poseti i oseti. Od dvoraca, preko 2 arheološka dragulja Arača i Borđoš, muzeja traktora, pa sve do ulice zanatskog piva i mnogobrojnih aftera koji se ne završavaju do jutra na binama po celom Novom Bečeju.

Ulazak u grad se ne naplaćuje, a parking je obezbeđen.

Detaljan program Gospojine 2024.

22 .08. četvrtak

- 20:00 otvaranje Ulice zanatskog piva (Gimnazijska ulica)

- 20:00 film DRAVA SE NE PREDAJE – Film Rečne flotile Vojske Srbije o herojstvu Novobečejca Aleksandra Berića i

posade broda Drava (Amfiteatar na Tisi)

23 .08. petak

- 12:30 Otvaranje Memorijalnog turnira u šahu „Vojislav Lukačev“ (Dom kulture opštine Novi Bečej)

- 16:00 Otvaranje Etno bazara (centar)

- 16:00-20:00 25. Avlija zabavlija (dvorište Narodne biblioteke)

- 16:30 Registracija takmičara Gospojinskog kotlića 2024 (Tiski kej)

- 17:00 Predstavljanje svih takmičara i zajedničko fotografisanje (Tiski kej)

- 17:30 Početak kuvanja ribljih čorbi na lancu (Tiski kej)

- 18:00 Gospojinsko kolo (međunarodna folklorna manifestacija)

- 18:00-01:00 Ulica Zanatskog piva (Gimnazijska ulica)

- 19:30 Predaja uzoraka ribljih čorbi (Tiski kej)

- 21:00 Proglašenje pobednika Gospojinskog kotlića 2024 (Tiski kej)

- 21:30 KONCERT „ROSKE BEND“ (Tiski kej)

2 4.08. subota

- 10:00 E tno bazar (centar)

- 17:00-19:00 10. Dečja ulica (dvorište Narodne biblioteke)

- 18:00-01:00 Ulica Zanatskog piva (Gimnazijska ulica)

- 21:00 KONCERT: ĐORĐE DAVID i IVANA PETERS (Tiski kej)

- 23:00 KONCERT: „KERBER“ (Tiski kej)

2 5.08. nedelja

- 10:00 E tno bazar (centar)

- 11:00 Otvaranje Gospojinskog turnira u kuglanju (Kuglana u prizemlju Doma kulture)

- 11:00-12:00 Svečani Defile paradnih zaprega (polazi sa platoa u ulici Milošev put ispred kućnog broja 29 do platoa na

Tiskom keju, kretaće se sledećim ulicama: Milošev put, Maršala Tita, Vuka Karadžića, Svetozara Miletića)

- 12:00 30. Revija paradnih zaprega - takmičenje (Tiski kej)

- 17:00-19:00 Dečja ulica (dvorište Narodne biblioteke)

- 18:00-01:00 Ulica Zanatskog piva (Gimnazijska ulica)

- 20:00 KONCERT: SLOBA RADANOVIĆ (Tiski kej)

- 22:00 KONCERT: DRAGANA MIRKOVIĆ (Tiski kej)

- 00:00 Vatromet (Tiski kej)

2 7.08. utorak

- 18:00 Velikogospojinska litija (Crkva Svetog Nikolaja Mirilikijskog)