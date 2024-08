"ZALEĐENA SAM LEŽALA NA POVRŠINI DUNAVA JER NISAM MOGLA NI DA POTONEM" Ovako je čuvena Milena Dravić govorila o zahtevnim scenama

Prazninu koju osećaju svi poštovaoci Milene Dravić, legendarne glumice neponovljive harizme i specifičnog smisla za humor koja nas je zauvek napustila pre šest godina, moguće je donekle nadomestiti gledanjem repriza ostvarenja kojima je dala svoj pečat.

Tokom predstojećeg vikenda, 3. i 4. avgusta, na Kurir televiziji će se emitovati filmovi sa čuvenom glumicom. Gledaćemo "Povratak", "Bumerang", "Predstavu Hamleta u Mrduši Donjoj", "Hasanaginicu", "Čovika od svita", "Nemirne" i dokumentarni film o ovoj legendarnoj dramskoj umetnici.

Imala je samo 19 godina kad je prvi put zaigrala pred filmskom kamerom, i to u ostvarenju simboličnog naziva "Vrata ostaju otvorena". Od tada su je u svojim delima želeli mnogi reditelji, a ona se rukovodila svojim instinktom da zna šta bira.

Sve je rezultiralo sjajnom karijerom, koje se rado sećamo. Susreti i razgovori s Milenom Dravić bili su čast za svakoga. Govoreći o zanimljivim trenucima svoje karijere, u našem razgovoru pre 12 godina odgovorila je i na pitanje kako se oseća kao jedina glumica sa ovih prostora koja je ušla u Svetsku filmsku enciklopediju s kraja 20. veka.

- Mogu da budem heroina jedino po tome kroz šta sam sve fizički prošla snimajući filmove. Nisam ni bila svesna koliko su sve te ludosti pred kamerom bile opasne, ali nisam jedina koja danas plaća cenu svojim zdravljem. Pamtim scene u kojima sam zaleđena ležala na površini Dunava jer nisam mogla ni da potonem - rekla je tada glumica, pa nastavila:

- U jednom filmu koji je sniman za sarajevsku televiziju, nosila sam bebu u naručju i pela se uz strmu stenu dok se oko mene odronjavalo kamenje. Ni sad ne znam kojom sam natčovečanskom snagom uspela da stignem do cilja. Nije tako redak slučaj bio ni to da su me zimi, dok bismo snimali letnje scene, polivali ledenom vodom - istakla je Milena.

