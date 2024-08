"ROKENROL IMA PUBLIKU OD 50.000 LJUDI" Ivana Peters i Đorđe David pred nastup u Novom Bečeju i o najboljim vokalima BALKANA

Ivana Peters i Đorđe David Nikolić već nekoliko godina nastupaju zajedno. Poznate rok vokale spojio je bend Death Saw, a zajedno s njima objavili su tokom korone album sa obradama najvećih rok hitova. Ivanu i Đorđa Davida 24. avgusta očekuju u Novom Bečeju, što je bio i povod za razgovor za Kurir.

foto: Petar Aleksić

Kako je došlo do vaše saradnje?

Đorđe David: Od prvog trenutka kad se pojavila, imao sam želju da s njom snimim duet. Prošlo je milion godina dok nismo smo zapevali zajedno. Krenuli smo u izvođenje pesme "Pseto" Kornelija Bate Kovača, a Ivana se u refrenu spontano pridružila, složila drugi glas... To je bilo, što se kaže, vatreno krštenje. Spremamo na jesen reizdanje tog albuma "Da se ne zaboravi" za PGP. Napravili smo hit od Bajage "Gde si", koji slavi 40 godina. Ništa nije slučajno. Ivana: Đorđe je birao pesme, a ja sam samo gost na albumu i njihovim koncertima.

foto: Damir Dervišagić

Prvi put nastupate u Novom Bečeju, na Velikogospojinskim danima?

Đorđe David: Deset godina se trudim da se popnem na tu scenu. Traju više 30 godina. Prošle godine došao sam da ispratim koncerte. Video sam grupu S.A.R.S. i Partibrejkerse, koji su napravili ozbiljan lom. Drma me trema. Na festival kad dođe 25.000 ljudi, sve to deluje kao poluprazno. Verujem u sebe kao pevača, bend i Ivanu Peters. Nadam se da ćemo opravdati poverenje organizatora. Pao mi je kamen sa srca kad sam čuo da je tu i Kerber. Novi Bečej je grad koji je sređen u konac. Mnogi veliki gradovi ne mogu da popune rokenrol koncerte, a Novi Bečej dovodi u svoje mesto više od 50.000 ljudi koji uživaju u rokenrol koncertima. To je velika stvar i trudićemo se da to pokažemo. Posebno mi je drago što nastupam na 30. jubilej manifestacije.

foto: ATA images

Ivana: Posle svega što sam čula o Novom Bečeju i manifestaciji, žalim što neću moći da ostanem još nekoliko dana. Moja jedina molba je da me sačeka riblja čorba.

foto: Josip Marković

Da li ćete imati društvo na sceni?

Đorđe David: Publika će moći da čuje Aleksandra Josifovskog. Ne mogu da pomenem da mu nisam bio mentor u "Zvezdama Granda". On je u ovom trenutku jedan od najboljih vokala Balkana. Pored Dina Jelušića i Mikija Sekulovskog.

Ivana: Aleksandar ima dragulj u grlu. Mislim da ni on toga nije svestan.

foto: Printscreen

Ivana, šta je vas oblikovalo kao umetnicu?

Ivana: Volela sam da slušam Riblju čorbu, Bijelo dugme i Ju grupu, a posle su to bili Gansi, Vajtsnejk i Kalt.

Šta je s grupom Negativ?

Ivana: Radimo novi album. Malo smo inertni. Više ne grizemo, idemo polako. Inspiracija za pesmu je ljubav i ljudi oko nas.

