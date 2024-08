(NE)ŽELJENI HORIZONTI DRAGANA RAJŠIĆA: Nova izložba čuvenog profesora FLU u Salonu Muzeja grada Beograda

U Salonu Muzeja grada Beograda u ponedeljak u 19 časova biće otvorena izložba "(Ne)željeni horizonti" umetnika Dragana Rajšića. U okviru izložbe biće prikazano deset radova nastalih u periodu od 2009. do 2024. godine. Kustos izložbe je Predrag Đidić, viši kustos Muzeja grada Beograda.

foto: Danka Starincevic

- Preispitujući prostorne mogućnosti skulpturalne forme i konstantno istražujući njene granice, Dragan Rajšić razvija specifičan stvaralački opus koji počiva na umetničkim promišljanjima i stavovima formiranim kao svojevrstan kritički osvrt na različita aktuelna stanja i dešavanja u društvu. Takav oblikovni postupak, proizašao iz potrebe da umetničkim gestom iskaže lično nemirenje s pojedinim društvenim mehanizmima funkcionisanja, uticao je i na to da svojim delima daje specifične nazive, kao što su Soft memory, Kometa - promisli želju, Brzina, Poruka, Procenat, Nostalgija, Udoban pogled, Radovi u toku, Horizont, Trijumfalna ograda, vezujući ih za narative koji su za njega u određenom trenutku bili važni - navodi kustos ove izložbe.

foto: Danka Starincevic

Dragan Rajšić rođen je 1967. godine u Puli. Živi i radi u Beogradu. Radi kao vanredni profesor na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

Izložba traje do 25. avgusta. Salon Muzeja grada Beograda nalazi se na Bulevaru kralja Aleksandra 32. Radno vreme: utorak-subota od 12 do 20 časova, nedelja od 12 do 18 časova, ponedeljkom zatvoreno. Ulaz je slobodan.

