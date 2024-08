MEG RAJAN GOŠĆA SARAJEVO FILM FESTIVALA: Glumica se vraća posle 25 godina i dobija prestižnu nagradu

U znak priznanja za njen izvanredan doprinos filmskoj umetnosti, glumica Meg Rajan dobiće počasno Srce Sarajeva na 30. Sarajevo film festivalu, saopštili su organizatori.

foto: Promo

Poznata glumica pozdraviće publiku na istom mestu gde je komedija "Imaš poruku" prikazana pre 25 godina, na 5. SFF 1999. godine. Rajanova će održati masterklas koji će moderirati reditelj Danis Tanović, dobitnik Oskara za film "Ničija zemlja". Ona će govoriti o svom novom filmu "What Happens Later", koji je režirala i za koji je napisala scenario s Dejvidom Duhovnijem.

foto: Damir Dervišagić

- Meg Rajan je osvojila naša srca na prvi pogled! Ne samo da nas je sve očarala svojim nezaboravnim ulogama već je i dokazala svoju veštinu iza kamere kao rediteljka i scenaristkinja. Čast nam je da joj dodelimo Srce Sarajeva - kaže Jovan Marjanović, direktor SFF, koji se održava od 16. do 23. avgusta.

Bonus video:

08:21 TOMA JE CEO ŽIVOT BIO ZALJUBLJEN U SILVANU! Bjelogrlić iskreno s novinarima: Evo ko mu je otkrio ovu tajnu i kako je našao glumce!