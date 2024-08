Svetska premijera filma "Miris sveže farbe" Nađe Petrović na 30. Sarajevo film festivalu

Svetska premijera filma "Miris sveže farbe" rediteljke i scenaristkinje Nađe Petrović biće održana 19. avgusta u okviru takmičarskog programa 30. Sarajevo film festivala. On će se takmičiti za nagradu Srce Sarajeva za najbolji studentski film.

foto: Promo

Radnja prati 16-godišnju Emu, koja, nakon što roditelji prodaju stan u kojem je odrasla, u znak revolta beži od kuće zajedno sa svojom mlađom sestrom. Opsednuta idejom da se vrati u svoj pravi dom, počinje da prati čoveka koji je kupio stan. Uloge u filmu tumače Anđelka Petrović, Igor Benčina, Helena Bucalo i Jelena Stupljanin.

- Ima više razloga zašto sam srećna i uzbuđena što je premijera našeg filma baš na Sarajevo film festivalu. Jedan od njih je svakako jer je to najbitniji festival u regionu i najbolje mesto na svetu da se bude drugom polovinom avgusta, koliko zbog dobrih filmova, toliko i zbog svih ljudi iz filmske industrije koji se tu jednom godišnje okupe, ali i zbog uživanja u samom gradu, koji mi je postao jedan od omiljenih. Ipak, najviše od svega mi je drago jer se osećam kao da je za nas sve počelo na Sarajevo film festivalu s kratkim filmom "Šerbet", koji je režirao Nikola Stojanović, a ja sam pisala scenario. Snimili smo ga na trećoj godini fakulteta i u Sarajevu smo tog leta dobili Srce Sarajeva za najbolji studentski film. Sećam se da sam posle dodele nagrada bila u neverici i osećala sam se kao da se stvarno nešto promenilo, da za nas tek sve počinje. To nam je stvarno bio veliki podsticaj za dalje i najveća potvrda do tada - kaže Nađa, čiji je ovo veliki debi.

foto: Promo

Ekipu filma "Miris sveže farbe" čine Savina Smederevac (producentkinja), Mladen Teofilović (direktor fotografije), Nikola Stojanović (montaža), Luka Cvetko (dizajn zvuka), Neva Joksimović (kostim), Dina Nedelkov i Anđela Tošić (scenografija), Rastko Stojanović (izvršni producent). Film je nastao u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu uz podršku Erste banke.

foto: Promo

Nađa Petrović (1997) diplomirala je dramaturgiju na FDU u Beogradu, a master studije je završila na Katedri za filmsku i televizijsku režiju. Njen roman "Meduze žive zauvek dok ih ne uhvate" ušao je u uži izbor za Ninovu nagradu.