FESTIVAL NAUKE OSTAJE NA SAJMU: Tema za 2024. "Evolucija ideja", a počele su i prijave za učešće

Najveći regionalni Festival nauke održava se od 12. do 14. decembra na Beogradskom sajmu, saopštili su organizatori.

foto: Promo/Oksana Skendžić

Ovogodišnje izdanje manifestacije ima centralnu temu "Evolucija ideja" - koncept koji osvetljava neprekidni proces transformacije i razvoja naučnih misli i teorija kroz vreme. Nauka je disciplina koja se konstantno razvija. Nove naučne oblasti se stalno rađaju dok druge odumiru, a naučne teorije se razvijaju i menjaju. Na 17. izdanju Festivala nauke ćemo pokušati da damo odgovore kako dolazi do ovih promena, šta nam to govori o promenljivoj prirodi nauke i šta to znači za sve nas.

foto: Promo/Oksana Skendžić

Više detalja o konkursu za učestvovanje moguće je pročitati na sajtu www.festivalnauke.rs. Prijave se obavljaju popunjavanjem formulara i mogu se slati najkasnije do 20. septembra 2024. godine.