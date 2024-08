U BEOGRADU SE GRADI IMPRESIVNA BINA ZA NASTUP EDA ŠIRANA: Na Ušću stiže impresivna pozornice od 360 stepeni s LED ekranom od 21 m

Manje od deset dana ostalo je do koncerta Eda Širana na Ušću 17. avgusta. Najveća svetska zvezda današnjice dolazi u Beograd iz Zagreba.

foto: Warner Music Promo

Karte za sedenje oko bine su rasprodate. Za stvaranje impresivne pozornice od 360 stepeni s glavnim LED ekranom promera 21 metar i mnoštvom dodatnih ekrana koji osiguravaju savršen pogled iz svakog ugla pobrinuće se ceo tim inženjera. Vizuelni efekti dodatno će obogatiti doživljaj dok Širan bude izvodio svoje megahitove poput "Shape of You", "Perfect", "Thinking Out Loud" i "Bad Habits", a na koncertu će ga podržati i engleski kantautor Kalum Skot.

foto: Josip Marković

U Zagrebu će mu gost biti Dino Jelušić, koja će nastupiti na ovogodišnjoj Gitarijadi u Zaječaru. U Beogradu se domaće zvezde još drže u tajnosti. Očekuje se da će sa Edom uglas pevati oko 50.000 ljudi. Izdavačka kuća "Maskom" prirediće posebnu zabavu posvećenu Edu Širanu.

foto: AP Wilfredo Lee

Specijalno druženje biće organizovano u petak, 16. avgusta, od 18 časova u prostoru na Terazijama, dan pre zakazanog koncerta u Beogradu. Svi fanovi će preko posebnog kviza biti u prilici da osvoje njegove ploče, diskove ili jedinstveni "Ed Sheeran Notebook", a toga dana i sva izdanja Eda Širana biće na popustu od 20 odsto (od 9. do 23. 8. u njihovim radnjama). Kao ekskluzivni partner Vorner mjuzik grupe, "Maskom" organizuje i posebnu promociju na društvenim mrežama, koja će trajati od 7. do 13. avgusta. Prijavom učesnici ostvaruju mogućnost da osvoje kartu za koncert i upoznaju Eda Širana.