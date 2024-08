"OVO JE KRUNA KARIJERE" Ršumović nije samo pesnik za decu, važan segment njegovog stvaralaštva je RODOLJUBIVO pesništvo, ali i...

Ljubivoje Ršumović prošlogodišnji je dobitnik prestižnog pesničkog priznanja "Žičke hrisovulje". Na svečanosti u Biblioteci grada Beograda juče je predstavljen zbornik "Ljubivoje Ršumović pesnik", posvećen poeziji ovog velikana, koju je objavila Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani" u Kraljevu.

foto: ATA images

- Za mene je ova nagrada neka kruna. Na neki način nagrada koja je iznad svih nagrada. U šali je nazivan moja "Užička hrisovulja" - rekao je Ršumović na promociji, koji je pročitao govor s prošlogodišnje dodele u manastiru Žiča.

Dosad je objavio više od 100 knjiga, uglavnom za decu. "Deca su ukras sveta" zvanična je dečja himna u Srbiji, ali "Žičku hrisovulju" dobio je zbog poezije koja uzdiže rodoljublje, zavičaj i porodicu, svedoči o teškim vremenima, ali govori o smrti i erotici.

foto: ATA images

- Ršumović stvara već više decenija. Pokušava i uspeva već generacijama da tom svom dečjem i detinjem narodu ulije dah igre, dah vedrine i sve ono što doprinosi samopouzdanju i životnom elanu. Međutim, on ne stvara samo za decu već piše i za medije. On koristi prednosti savremenih tehnologija da se učine prodori dečjoj pažnji i optici. Na tragu je učitelja svih modernih pesnika Duška Radovića. Ipak, važan segment njegovog stvaralaštva je rodoljubivo pesništvo, nadahnuto našom istorijom, i erotska poezija. Ona je dugo bila skrajnuta, ali i tema smrti. U knjizi desetak tekstova prikazuje njegovu književnost - istakao je Dragan Hamović, predsednik žirija, na promociji.

foto: Laguna

Za Ršumovića kaže da je velika kulturna figura, koju su prihvatile generacije čitalaca. - Deca se s njim sreću već u drugom ili trećem razredu osnovne škole i njegovim stihovima. Međutim, najviše deca pamte Ršuma. To traje i nema izgleda da se promeni. On na neki čudan način miri senzibilitet svojih roditelja i dedova sa Zlatibora, ali generacije svoje dece i unuka. To treba znati i imati antene. U svom jeziku on se i dalje igra i oblikuje - zaključuje Hamović.

foto: ATA images

U knjizi se nalazi i 14 priloga, ali bibliografija kojom se zatvara. Jedan od saradnika na ovoj knjizi je profesor Radivoje Mikić.

- Njegov glas usmeren je prema deci, ali i odraslima. Ljubivoje Ršumović je dugo na književnoj sceni, ali prvi važan datum za njega je 1965. godina. U ediciji "Srpska književnost u sto knjiga" Bora Ćosić ga je stavio u izbor pesnika za decu. Za njega Bora kaže da je pesnik na samom početku koji se nalazi na glavnoj trasi modernog pesništva. Koristio je temelj koji je postavio Duško Radović. Drugi važan trenutak za njega je 1970. godina, kada objavljuje prvu knjigu. Kad se pojavila, dobila je nekoliko nagrada, a Ršumović je za nju dobio i Zmajevu nagradu, koja se dodeljuje za ukupni doprinos stvaralaštva za decu. Radović je to znao da pozdravi. On se spustio sa Zlatibora i žubori kroz svoje pesme. Bez njega književnost ne bi nikada osvojila medijski prostor - zaključio je Mikić.

foto: ATA images

Novi dobitnik Miroslav Cera Mihailović

Novi dobitnik nagrade "Žičke hrisovulje" za 2024. godinu je Miroslav Cera Mihailović, iz kog progovara gorčina i jačina staroštokavskog narečja i duhovnog iskustva. Zlatna pečatna povelja i ikona Preobraženja Gospodnjeg biće uručena laureatu 19. avgusta u manastiru Žiča. Deo programa ove godine biće posvećen i Goranu Petroviću, koji je bio radnik Narodne biblioteke iz Kraljeva.